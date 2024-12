© Foto: DALL*E

Die größte Kryptowährung der Welt hat eine neues Allzeithoch geknackt, bevor sie die Rallye zunächst pausierte. Wird die Fed-Zinssenkung der Auslöser für die nächste Hausse?Der Markt blickt heute auf die letzte Sitzung der US-Notenbank in diesem Jahr. Es wird allgemein erwartet, dass die Fed eine weitere Zinssenkung um einen Viertelpunkt durchführen wird, aber es herrscht weniger Klarheit über die politischen Aussichten für das nächste Jahr. "Wir gehen davon aus, dass die [Fed]-Sitzung in dieser Woche zur Volatilität des Marktes beitragen wird", kommentieren die K33-Research-Analysten Vetle Lunde und David Zimmerman in einer Notiz. Und weiter. "[Danach] erwarten uns ruhige Makrowochen, die …