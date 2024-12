Wien (ots) -Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung (AQ Austria) hat einen Bescheid zur Reakkreditierung für das Masterstudium Humanmedizin an der SFU erlassenNachdem das Studienprogramm auch schon bisher ohne Unterbrechung weiterlaufen konnte, wurde jetzt auch die Reakkreditierung auf weitere Jahre verlängert. Mit dem neu aufgesetzten Masterstudium Humanmedizin konnten die Qualitätsstandards und die Praxisorientierung der Ausbildung weiter erhöht werden, und durch die Aufstockung der akkreditierten Studienplätze auf 220 pro Jahrgang wird die SFU in Zukunft noch mehr zur Sicherung des medizinischen Nachwuchses beitragen können.Dazu meint Alfred Pritz, Rektor der SFU:"Mit dem neuen Master in Humanmedizin bieten wir hier in Wien ein Studium auf höchstem internationalen Niveau. Durch die Kooperation mit dem Wiener Gesundheitsverbund in Lehre und Forschung können unsere Studierenden schon früh den direkten Patientenkontakt erleben und den Alltag im Gesundheitsbetrieb kennenlernen. Wir freuen uns natürlich ganz besonders über den Bescheid als ein Qualitätssiegel, das jetzt am Ende eines mehrjährigen, intensiven Prüfungsverfahrens steht. Mit jetzt 220 Studienplätzen pro Jahrgang, zu denen zusätzlich noch 50 Plätze pro Jahrgang in der Zahnmedizin kommen, können wir einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung der künftigen Generationen an Ärztinnen und Ärzten leisten."Dazu ergänzt Christian Joukhadar, Dekan der Fakultät für Medizin der SFU:"Die Akkreditierung ist eine objektive Bestätigung des wissenschaftlichen und didaktischen Konzepts, das wir mit dem Medizinstudium an der SFU verwirklichen. Die Qualität der Lehre profitiert ganz konkret von dem Ausbau des Bedside-Teaching in den Kliniken, unserem innovativen Simulationszentrum und dem neuen medizinischen Forschungs- und Lernzentrum, außerdem konnten wir im Bereich der Forschung unsere Kapazitäten entscheidend ausbauen."Der Aufnahmeprozess für den Bachelor Humanmedizin und Zahnmedizin für das Studienjahr 2024/25 hat bereits begonnen: aufnahme@med.sfu.ac.atÜber die SFUDie Sigmund Freud PrivatUniversität (SFU) ist die größte private Universität Österreichs und bietet ein breites Spektrum von Studienprogrammen auf Bachelor-, Master- und Doktoratsniveau in Psychotherapiewissenschaft, Psychologie, Human- und Zahnmedizin sowie Rechtswissenschaften.Das humanistische Leitbild der Universität strebt nach der Entfaltung individueller Persönlichkeiten und fördert die Kreativität von Studierenden, Lehrenden und Mitarbeiter*innen gleichermaßen.Als transnationale Universität ist die SFU neben dem Campus in Wien auch in Linz, Berlin, Paris, Ljubljana und Mailand vertreten. Im aktuellen Studienjahr werden die Lehrangebote der SFU von mehr als 6.000 Studierenden aus über 80 verschiedenen Ländern genutzt.Die Ambulanzen und Kliniken der SFU (Zahnmedizin, Psychologie, Psychotherapie) leisten einen wichtigen Beitrag zur medizinischen und psychosozialen Versorgung.Pressekontakt:Sigmund Freud PrivatUniversität - HochschulkommunikationMag. Dr. Dr. Manuel Jakab+43 6601625166manuel.jakab@sfu.ac.atOriginal-Content von: Sigmund Freud Privatuniversität Wien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135546/5933593