Die nächste Verhandlungsrunde zwischen Volkswagen, Betriebsrat und Gewerkschaft stehen an und bisher sind die Beteiligten kaum einen Schritt aufeinander zugegangen. Dennoch hoffen Betriebsratschefin Daniela Cavallo und IG-Metall darauf, dass noch vor den Weihnachtsferien eine Einigung gefunden werden kann. Man wolle nicht mit Angst in die Feiertage gehen, ließ Betriebsratschefin Daniela Cavallo mitteilen.Anzeige:Die Aussichten darauf sind aber eher dürftig. Nach dem ersten Verhandlungstag am Montag ist bislang nichts über mögliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...