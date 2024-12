Stuttgart (ots) -Die im Herbst initiierte NEXT LEVEL auto motor und sport-Strategie der Motor Presse Stuttgart kulminiert in diesem Dezember in einem deutlich ausgeweiteten und überarbeiteten Digitalauftritt sowie einem innovativen Facelift des Magazins. Mit der Ausgabe 1/2025 präsentiert sich die Zeitschrift mit erweitertem Themenspektrum und neuer Optik. "Der Titel und das Layout des Magazins sind moderner und hochwertiger gestaltet, damit unsere numerische Marktführerschaft jetzt auch konsequent in eine ästhetische Marktführerschaft übersetzt wird", erläutert Chefredakteur Michael Pfeiffer die Premium-Positionierung des Magazins. "Die elegante Optik kommt durch hochwertigeres Papier und Glanzlack auf dem Cover besonders gut zur Geltung."Kernkompetenz von auto motor und sport sind weiterhin Fahrberichte und Tests neuer Automodelle mit einer einzigartigen Tiefe in der technischen Analyse von Fahrzeugen. Neu sind jetzt zwei große Magazinteile mit News rund ums Auto und der Lifestyle-Erlebniswelt für Autofahrer sowie "Wirtschaft & Politik" mit investigativen News aus Automobilbranche und Verkehrspolitik. Ebenfalls neu sind integrierte Travel Guides zu attraktiven Destinationen für Autofahrer mit den besten Routen, Restaurants und Hotels der jeweiligen Region. QR-Codes leisten die Überleitung von vielen Themen des Magazins in die digitalen Kanäle. Die Startausgabe kommt mit 172 opulenten Seiten in den Handel und ist das Resultat der beeindruckend positiven Reaktion des Werbemarktes auf die Neuausrichtung des Titels.Markus Eiberger, Leiter Geschäftsbereich Vermarktung: "Das neue Magazin-Konzept bietet ideale Umfelder für die Marken- und Produktkommunikation unserer Geschäftspartner in hochaffinen Zielgruppen. Die sehr modern und Lifestyle-orientiert gestalteten Motive unserer Kunden aus dem Automobil-, Zubehör- und Markenartikelbereich verschmelzen mit dem neuen Layout harmonisch zu einer Einheit, was sehr positiv auf das Rezeptionsverhalten unserer Leser und damit unmittelbar auf die Werbewirkung einzahlt. Eindrucksvolle Bestätigung: über 30 Anzeigenseiten machen unsere NEXT LEVEL-Premiere zu einer der bestgebuchten Ausgaben der vergangenen 10 Jahre."Begleitet wird die Ausgabe von einer umfangreichen Marketing- und Vertriebskampagne für den Handel, die User und Leser.Das Facelift des Magazins ist der bisherige Höhepunkt der NEXT LEVEL-Strategie von auto motor und sport, mit der alle Kanäle der Marke stärker verzahnt und optimiert werden. ams+, Youtube- und der TV-Auftritt sind bereits seit Anfang Dezember im neuen Gewand erlebbar. "Schon jetzt erreichen wir mit der Marke auto motor und sport jeden Monat insgesamt über 10 Millionen Menschen", sagt Michael Samak, Board-Member Märkte und Erlöse "Das neu gestaltete Magazin und das intensive Zusammenspiel mit den digitalen Kanälen werden für uns neue Wachstumspotenziale erschließen."Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Kontakt:Franka KreiterLeiterin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1018fkreiter@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133390/5933655