Die ESI Group (Paris:ESI) und das China Automotive Engineering Research Institute Co. Ltd. (CAERI) haben eine Partnerschaft ins Leben gerufen, um die intelligente Simulationstechnologie für die Automobilindustrie voranzutreiben. Diese Zusammenarbeit, die durch die Einrichtung des Intelligent Simulation Center of Excellence in Chongqing (China) gekennzeichnet ist, wurde mit einer Zeremonie gefeiert, an der Jianwen Zhou, General Manager der Abteilung für Testverfahren bei CAERI, Guojie Wang, stellvertretender Direktor des des Sicherheitszentrums der Abteilung für Testverfahren bei CAERI, Qingjiang Zhao, stellvertretender Direktor des Sicherheitszentrums der Abteilung für Testverfahren bei CAERI, Corinne Romefort-Régnier, Senior Vice-President, Generalsekretärin und Geschäftsführerin bei der ESI Group, und Kin-Choong Chan, General Manager der ESI Group für die Region Asien-Pazifik, teilnahmen.

Die Partnerschaft wird sich auf die gemeinsame Entwicklung innovativer virtueller Simulationslösungen konzentrieren, die auf den sich entwickelnden Automobilsektor in China zugeschnitten sind, und gleichzeitig internationale Möglichkeiten ausloten. Durch die Kombination des globalen Fachwissens der ESI Group und der Branchenführerschaft von CAERI verspricht diese Initiative, die Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette der Automobilindustrie zu verbessern.

"Diese Partnerschaft läutet ein neues Kapitel in der Automobilsimulation ein", sagte Corinne Romefort-Régnier, Senior Vice-President, General Secretary Governance bei der ESI Group. "Gemeinsam können wir bahnbrechende Lösungen liefern, die den Bedürfnissen der Branche gerecht werden und ihren Übergang in eine nachhaltigere Zukunft unterstützen."

Jianwen Zhou, General Manager der Abteilung für Testverfahren bei CAERI, fügte hinzu: "Dies ist eine bahnbrechende Zusammenarbeit, die zur Entwicklung der Automobilindustrie beitragen wird, indem das Kompetenzzentrum für intelligente Simulation genutzt wird, um innovative Lösungen im Bereich der intelligenten Simulation für Kunden in China und auf der ganzen Welt zu schaffen."

Mit dem Kompetenzzentrum für intelligente Simulation als Eckpfeiler soll diese Partnerschaft Innovationen beschleunigen und die digitale Transformation der Branche auf globaler Ebene stärken.

Über ESI Group

Die ESI Group gehört zu Keysight Technologies und liefert verlässliche und personalisierte Lösungen, die sich auf die prädiktive physikalische Modellierung und virtuelles Prototyping stützen. Die Software von ESI kommt hauptsächlich in den Bereichen Automobil, Landtransport, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie in der Schwerindustrie zum Einsatz und ermöglicht es Ingenieuren, mechanische Konstruktionen, intelligente Fertigungsprozesse und auf Menschen gestützte Arbeitsabläufe zu simulieren, um bessere Entscheidungen in einer relativ frühen Phase des Produkt-Lebenszyklus zu treffen. Keysight ist ein S&P 500-Unternehmen, das marktführende Design-, Emulations- und Testlösungen zur Verfügung stellt, die Ingenieuren dabei helfen, Lösungen schneller und mit einem geringeren Risiko über den gesamten Produkt-Lebenszyklus hinweg zu entwickeln und einzusetzen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.esi-group.com

Über CAERI

CAERI ist der China Certification and Inspection Group unterstellt. Als zentrales staatliches Unternehmen, das ein börsennotiertes Unternehmen besitzt, nimmt es seine Verantwortung aktiv wahr und wurde als "Science and Technology Innovation Demonstrative Enterprise" und als "Benchmark Enterprise" ausgezeichnet. Als nationales Forschungsinstitut ist CAERI vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie, dem Ministerium für Ökologie und Umwelt, der staatlichen Marktregulierungsbehörde und dem Verkehrsministerium für die Bekanntgabe von Automobilprodukten, Umweltschutz, die China Compulsory Certification (CCC) und Kraftstoffverbrauchstests autorisiert. Es beherbergt nationale Plattformen wie das Nationale Forschungszentrum für die Entwicklung von Gasfahrzeugen, das Nationale Schlüssellabor für Kfz-Lärm-, Vibrations- und Sicherheitstechnik, das Nationale und Lokale Gemeinsame Entwicklungslabor für Fahrzeuge mit alternativen Kraftstoffen, das Nationale Qualitätsprüfungs- und Testzentrum für intelligente saubere Energiefahrzeuge, das Nationale Robotertest- und -bewertungszentrum (Chongqing), das Nationale Zentrum für Qualitätsprüfung und -tests von Kraftfahrzeugen (Chongqing), das Nationale Zentrum für Qualitätsprüfung und -tests von Wasserstoffantrieben und das Nationale Zentrum für Qualitätsprüfung und -tests von Kraftfahrzeugen (Guangdong). Das CAERI dient als wichtige Basis und technische Unterstützungseinrichtung für die Produktentwicklung, experimentelle Forschung und Qualitätsprüfung in der chinesischen Automobilindustrie.

