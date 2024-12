Baden-Baden (ots) -Die SWR Schwarzwaldserie zeigt weihnachtliche Episoden aus drei Jahrzehnten / Samstag, 21. Dezember 2024, ab 21:50 Uhr / SWR und ARD Mediathek"Die Fallers" feiern Weihnachten. Am Samstag, 21. Dezember 2024, gibt es einen "Fallers"-Schwerpunkt aus Anlass des 30-jährigen Bestehens der Serie. Ausgestrahlt werden fünf der schönsten Weihnachtsfolgen aus drei Jahrzehnten. Zu sehen ab 21:50 Uhr im SWR sowie in der ARD Mediathek. Die weihnachtlichen Episoden sind ein Spiegelbild der jeweiligen Zeit und lassen die reichhaltige "Fallers"-Geschichte Revue passieren. "Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie" gibt es seit 1994. Die Serie wird immer sonntags um 19:15 Uhr im SWR gezeigt. Die einzelnen Folgen sind vorab auch in der ARD Mediathek abrufbar.Ursula Cantieni in ihrer letzten "Fallers"-FolgeDer Bogen des weihnachtlichen Themenabends spannt sich von den "schönen Bescherungen" für die "Fallers"-Enkel, die mittlerweile als neue Generation den Hof übernommen haben, über Jennys erste "Stallweihnacht" bis hin zu einem Wiedersehen mit Peter Schell als Karl Faller und Ursula Cantieni in ihrer letzten "Fallers"-Folge als Johanna Faller. Außerdem wird das Geheimnis des alle Jahre wieder "schiefen Weihnachtsbaumes" noch einmal gelüftet, denn seit 30 Jahren steht im "Fallers"-Wohnzimmer jedes Jahr an Weihnachten ein äußerst schräger Baum.Bei den "Fallers" gilt "online first"Die Serie, die das Leben einer fiktiven Schwarzwälder Bauernfamilie in heutiger Zeit erzählt, wird an Originalschauplätzen im Schwarzwald sowie in Fernsehstudios des SWR in Baden-Baden gedreht. Sie wird verstärkt auch in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/swr/die-fallers) gesehen. Es gilt: "Online First". Das bedeutet: Die jeweils aktuelle Folge ist bereits vor Ausstrahlung online in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/swr/die-fallers) zu sehen. Zum Jubiläum gibt es in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/swr/die-fallers) eine Sonderseite mit neuen Folgen zum Binge-Watching. Hinzu kommen frühere "Fallers"-Folgen aus dem Archiv sowie aktuelle Making-of-Berichte und Portraits der Schauspieler:innen.Samstag, 21.12 2024 ab 21:50 Uhr im SWR und in der ARD Mediathek21:50 Uhr Folge 255 Lieber, guter Weihnachtsmann22:20 Uhr Folge 465 Frohe Feste22:50 Uhr Folge 675 Schieflage23:15 Uhr Folge 953 Ein Traum von einem Baum23:45 Uhr Folge 1163 Weihnachtsgeschenke"Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie"Jeden Sonntag, 19:15 Uhr, im SWR sowie in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/swr/die-fallers)Die Fallers in der ARD-Mediathekhttps://www.ardmediathek.de/swr/die-fallersFotos auf www.ARD-foto.deSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5933702