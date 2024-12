Traunstein (ots) -Die MaxSolar GmbH aus Traunstein hat weitere Photovoltaikkraftwerke in die Bauphase bzw. in die Integration des eigenen Kraftwerkportfolios überführt. Die Projekte werden ohne die Unterstützung des ErneuerbareEnergien-Gesetzes (EEG) realisiert und sind zu 100% förderfrei über langfristige Power Purchase Agreements (PPAs) finanziert. Dies zeigt, dass nachhaltige erneuerbare Energieerzeugung am Markt äußerst attraktiv ist.Die beiden Großkraftwerke haben zusammen eine Leistung von rund 160 Megawatt und werden nach ihrer Fertigstellung jährlich über 100.000 Tonnen CO2 einsparen. Insgesamt werden so der deutschen Industrie circa 1,6 Terrawattstunden (TWh) Grünstrom zur Verfügung gestellt. Mittelfristig wird die Energieerzeugung noch um Großspeicheranlagen im Multi-Megawatt-Bereich ergänzt. Als Fachspezialist kümmert sich MaxSolar zudem um den Bau, Betrieb und die Refinanzierung der Investitionen."Wir freuen uns, dass wir über diese langfristigen PPAs der deutschen energieintensiven Industrie eine günstige, planbare und regenerative Abnahme zur Verfügung stellen können", so Christoph Strasser, CEO der MaxSolar GmbH."Der Abschluss von Direktstromabnahmeverträgen ist ein zentrales Element unserer Strategie als unabhängiger Stromerzeuger (Independent Power Producer). Diese weiteren neuen Projekte dienen Beweis der Leistungsfähigkeit unserer Unternehmung am Markt", ergänzt Anwar Darwich, Commercial Director der MaxSolar GmbH.Pressekontakt:Verena SteindlMarketing & CommunicationsMaxSolar GmbHTel.: +49 861 21396 621E-Mail: verena.steindl@maxsolar.deOriginal-Content von: MaxSolar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170503/5933705