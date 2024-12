Wiesbaden (ots) -Bundesweit fördert die R+V in diesem Jahr 29 gemeinnützige Einrichtungen mit ihrer Spendenaktion. Neben langjährigen Förderpartnerschaften liegt der Schwerpunkt auf Tierschutz.Von Albatros bis Winternotprogramm - die Liste der Vereine und Institutionen, die 2024 mit einer Spende der R+V bedacht werden, ist länger als im Vorjahr. In diesem Jahr ist ein Gesamtbetrag von 207.500 Euro zusammengekommen. Etwa die Hälfte des Geldes wurde von den Mitarbeitenden der R+V gespendet, die R+V Versicherung hat die Spendensumme um 100.000 Euro aufgestockt. Organisiert und koordiniert wird die Aktion von der R+V STIFTUNG, die das soziale Engagement der R+V bündelt. Zusätzlich unterstützt haben die R+V-Auszubildenden am Hauptsitz Wiesbaden. Sie boten selbstgebackene Waffeln und Plätzchen und freuten sich über Spenden, die ebenfalls in die Weihnachtsaktion geflossen sind.Die Weihnachtsspenden gehen an langjährige Partner der R+V STIFTUNG, an ausgewählte Institutionen der R+V-Standorte und an Tierheime in deren Umkreis. "Tierheime sind aktuell am Anschlag, da weiterhin deutlich mehr Tiere abgegeben als aufgenommen werden", sagt Ralph Glodek, Leiter der gemeinnützigen R+V STIFTUNG. "Um zumindest einem Teil der Tiere weiterhin ein würdiges Leben zu ermöglichen und auch den Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen in den Tierheimen ein wenig Last abzunehmen, haben wir den Tierschutz als einen Schwerpunkt unserer diesjährigen Weihnachtsspende gewählt."Die Weihnachtsspende hat für die R+V bereits Tradition: Seit 30 Jahren ruft sie jährlich ihre Mitarbeitenden jeweils zwei Wochen lang in der Adventszeit dazu auf. Im vergangenen Jahr kamen dabei erstmals mehr als 200.000 Euro für den guten Zweck zusammen - eine Rekordsumme. "Jedes Jahr aufs Neue bin ich von der Spendenbereitschaft der R+V-ler begeistert", so Glodek. "Mit dem Geld unterstützen wir zahlreiche Initiativen in unserer Nachbarschaft, die Hilfe dringend benötigen." Mit der traditionellen R+V-Spendenaktion in der Vorweihnachtszeit sind seit 1994 bereits mehr als 1,4 Millionen Euro für den guten Zweck zusammengekommen.Das sind die diesjährigen Empfänger der R+V-Weihnachtsspende. Ausführliche Informationen zu den gemeinnützigen Vereinen und Initiativen gibt es auf den jeweiligen Internetseiten.Wiesbaden:- Tierheim Wiesbaden (http://www.tierschutzverein-wiesbaden.de/)- Albatros (https://www.albatrosev.org/)- Die Clown-Doktoren (https://www.clown-doktoren.de/)- Zwerg-Nase (https://www.zwerg-nase.de/)- Aktion Kinder-Unfallhilfe (https://kinder-unfallhilfe-online.de/)- Känguru (https://kaenguru-kindertagesstaetten.de/)- Barrierefrei starten (https://www.barrierefrei-starten.de/de/Willkommen)Berlin:- Tierschutzverein für Berlin, Tierheim Berlin (https://tierschutz-berlin.de/)Frankfurt:- Tierschutzverein Frankfurt/Main und Umgebung (https://tsv-frankfurt.de/)- wünschdirwas e.V. (https://wuenschdirwas.de/)- Südlichter (https://www.suedlichter-ev.com/Stadtteil-Cafe/)- Darmstädter Tafel (https://www.xn--darmstdtertafel-5kb.de/)- Hospiz Lebensbrücke (https://www.hospizverein-lebensbruecke.de/)Hamburg:- Hamburger Tierschutzverein (https://www.hamburger-tierschutzverein.de/)- Winternotprogramm für Obdachlose (https://www.winternotprogramm.de/)- Sozialfelle (https://www.sozialfelle.de/)- Kinderkrebs-Zentrum Hamburg (https://kinderkrebs-hamburg.de/)Hannover:- Tierschutzverein für Hannover und Umgegend (https://www.tierheim-hannover.de/)- Tafel Bad Sachsa e.V. (https://tafel-bad-sachsa.de/)Karlsruhe:- Tierschutzverein Karlsruhe und Umgebung (https://www.tierheim-karlsruhe.de/)Köln:- SAMT e.V. Jülich (https://www.s-a-m-t.de/index.php)- Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche Bonn (https://www.foerderkreis-bonn.de/)Leipzig:- Verein Elternhilfe für krebskranke Kinder-Leipzig (https://www.elternhilfe-leipzig.de/)München:- Tierschutzverein München (https://tierschutzverein-muenchen.de/)- Special Sailing, Kösching bei Ingolstadt (https://www.specialsailing.de/home.html)Münster:- Tierschutzverein Münster und Umgegend (https://www.tierheim-muenster.de/)Stuttgart:- Tierschutzverein Stuttgart und sein Tierheim (https://stuttgarter-tierschutz.de/)- Tiertafel Rot (vom Tierschutzverein Hilfe für Pfoten Stuttgart e.V.)- EVA Stuttgart (https://www.eva-stuttgart.de/)Pressekontakt:Kati EggertPressesprecherinKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTel.: +49 611 533-24638E-Mail: Kati.Eggert@ruv.deOriginal-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61791/5933724