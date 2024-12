Köln (ots) -Am Montag, 16. Dezember 2024, hat sich der neue Verwaltungsrat zu seiner konstituierenden Sitzung in Köln getroffen. Das Gremium wählte Claudia Schare als Vorsitzende und Roswitha Müller-Piepenkötter als ihre Stellvertreterin. Beide waren bereits in der abgelaufenen Amtsperiode 2019 - 2024 in diesen Funktionen im Verwaltungsrat tätig.Die konstituierende Sitzung fand gemäß WDR-Gesetz auf Einladung des Rundfunkratsvorsitzenden Rolf Zurbrüggen statt."Ich freue mich sehr, meine Arbeit als Vorsitzende des Verwaltungsrats fortsetzen zu dürfen", sagte Claudia Schare nach der Wahl. "Mit meiner erneuten Wahl zur Vorsitzenden und der erneuten Wahl von Roswitha Müller-Piepenkötter zu meiner Stellvertreterin kann die erfolgreiche Arbeit des vorangegangenen Verwaltungsrats fortgeführt werden. Die Zusammensetzung aus erfahrenen Mitgliedern und neuen Experten gewährleistet, dass der Verwaltungsrat des WDR seine Rolle als beratendes Gremium und kontrollierendes Organ bestmöglich wahrnehmen kann. Alle Mitglieder freuen sich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Intendantin des WDR und dem Rundfunkrat."Dem neuen Verwaltungsrat gehören folgende vom Rundfunkrat in seiner 663. Sitzung am 27.09.2024 gewählten Mitglieder an:Prof. Dr. Rasmus C. Beck, Geschäftsführer der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Duisburg Business & Innovation GmbH sowie Professor und Lehrbeauftragter im Bereich der Wirtschaftswissenschaften an verschiedenen Hochschulen. Er gehört erstmals dem Gremium an.Sebastian Fornefeld, Geschäftsführer der MICUS Strategieberatung GmbH in Düsseldorf. Der Volljurist war unter anderem in der Strategieentwicklung für öffentliche und private Auftraggeber tätig. Er gehört erstmals dem Verwaltungsrat an.Dr. Fritz Jaeckel, Hauptgeschäftsführer der IHK Nord Westfalen. Der Volljurist war unter anderem in verschiedenen politischen Ämtern tätig, zuletzt als Chef der Sächsischen Staatskanzlei. Er ist bereits seit 2019 Mitglied des WDR-Verwaltungsrats.Roswitha Müller-Piepenkötter ist Volljuristin und ehemalige Richterin am Oberlandesgericht sowie ehemalige Justizministerin des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie ist bereits seit 2019 Mitglied und stellvertretende Vorsitzende des WDR-Verwaltungsrats.Arno Prangenberg, Wirtschaftsprüfer und geschäftsführender Gesellschafter der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Korthäuer & Partner GmbH in Essen. Er ist bereits seit 2019 Mitglied des WDR-Verwaltungsrats.Claudia Schare, war viele Jahre als freie Journalistin für verschiedene Medienhäuser und in der Öffentlichkeitsarbeit für das Fraunhofer-Institut in Dortmund tätig. Sie ist bereits seit 2012 Mitglied und ist seit 2019 Vorsitzende des WDR-Verwaltungsrats.Prof. Dr. Caja Thimm, Professorin für Medienwissenschaft und Intermedialität an der Universität Bonn. Der Schwerpunkt ihrer Forschung liegt im Bereich der digitalen Medien, der Medientransformation und der Entwicklung der digitalen Gesellschaft. Sie gehört erstmals dem Gremium an.Vom WDR-Personalrat entsandte Mitglieder:David Jacobs (Vorsitzender des Personalrats)Stephanie Funk-Hajdamowicz (1. stv. Vorsitzende des Personalrats)Aufgaben des VerwaltungsratsDer Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung der Intendantin bzw. des Intendanten mit Ausnahme der Programmentscheidungen. Wichtige Personal- und Organisationsangelegenheiten bedürfen der Zustimmung des Verwaltungsrats. Weiterhin bedürfen Investitionen und der Abschluss von Verträgen seiner Zustimmung, wenn die Kosten eine bestimmte Grenze überschreiten.Der Verwaltungsrat prüft die Finanzen des WDR, insbesondere die Entwürfe zu den Haushaltsplänen und zu den mittelfristigen Finanz- und Ausgabenplanungen. Zusätzlich stellt der Verwaltungsrat den Jahresabschluss fest und genehmigt den Geschäftsbericht des WDR.Amtsperiode 2024 bis 2029Die Amtsperiode des neuen WDR-Verwaltungsrats hat am 16. Dezember 2024 begonnen. Die Mitglieder sind auf fünf Jahre gewählt, ihre Amtszeit endet im Dezember 2029.Pressekontakt:Alexander WildenLeiter der Geschäftsstelle des WDR-VerwaltungsratsAppellhofplatz 150667 KölnTelefon: 0221 / 220 2208Email: Alexander.Wilden@wdr.deOriginal-Content von: WDR-Verwaltungsrat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177964/5933722