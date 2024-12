Bonn (ots) -In vorweihnachtlicher Stimmung schauen wir dem Jahresende entgegen. Viele Menschen blicken jedoch mit Schrecken auf das nächste Jahr: Sie haben Dürre, Überschwemmung, Flucht, gewaltsame Vertreibung, Krankheit und Hunger erlebt. Und ihre Zukunft ist ungewiss. Die vermehrt auftretenden klimabedingten Krisen und bewaffneten Konflikte sowie die Kürzungen der Fördergelder erschweren die Bekämpfung von Armut, Hunger und Gewalt. Zudem sind die Hilfsorganisationen zunehmend mit komplexen Mehrfachkatastrophen konfrontiert, die sich gegenseitig verstärken.Laut des aktuellen Berichts (https://www.unocha.org/publications/report/world/global-humanitarian-overview-2025-enarfres) des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten ist davon auszugehen, dass im Jahr 2025 weltweit 305 Millionen Menschen humanitäre Hilfe und Schutz benötigen werden. Die Hauptursachen für die Krisen seien weiterhin Konflikte und der Klimawandel, vor allem in Ländern in Afrika, dem Nahen Osten und Asien. Besonders betroffen von den humanitären Folgen wären Kinder und Frauen und es werde an grundlegenden Dienstleistungen wie Nahrung, Schutz und Gesundheitsversorgung mangeln. Um zu verhindern, dass aus solchen Krisen Katastrophen werden, setzt das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" deshalb vermehrt auf vorausschauende Strategien und vorsorgende Maßnahmen.Mit einer Spende können Sie helfen, den betroffenen Menschen eine Zukunft zu geben. "Jeder Euro zählt und Ihre Spende kommt da an, wo sie dringend gebraucht wird - das garantieren unsere mehr als 20 Hilfsorganisationen im Bündnis", so Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin von Aktion Deutschland Hilft.Spenden: So einfach geht's!Wie kann ich spenden? Sie haben die Wahl! Spenden sind sowohl per Überweisung, per Telefon, im Rahmen einer Spendenaktion sowie auch online möglich. Im Juli 2019 hat "Aktion Deutschland Hilft" vom TÜV Saarland das Siegel "Geprüftes Online-Portal" erhalten - als erste Hilfsorganisation in Deutschland. Das Bündnis lässt zudem seine Website (https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/spendeninfos/spendenrechner-steuerabzug/) ständig durch TrustedSite auf Schwachstellen und Schadsoftware scannen.Für was genau kann ich spenden? Sie entscheiden, ob Ihre Spende für die Hilfe bei einer bestimmten Katastrophe / Hilfseinsatz (https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/hilfseinsaetze/) verwendet werden soll, weil Ihnen das Thema oder das Land am Herzen liegt. Dann können Sie bei "Aktion Deutschland Hilft" unter dem jeweiligen Spendenkonto spenden. Diese Gelder sind dann zweckgebun-den und werden garantiert für den angegebenen Einsatzfall/Spendenfall eingesetzt. Oder möchten Sie einfach dort helfen, wo Hilfe gerade am nötigsten gebraucht wird? Mit dem Spendenzweck "Nothilfe weltweit" helfen Sie, auch wenn eine humanitäre Katastrophe keine Schlagzeilen macht, sondern sich im Stillen abspielt.Kann ich meine Spende von der Steuer absetzen? Ja, denn das Finanzamt erkennt "Aktion Deutschland Hilf" als gemeinnützige Organisation an. Für Spenden bis 300 Euro reicht auch ein Buchungsbeleg - etwa ein Kontoauszug - als Nachweis. Bei Spenden über 300 Euro wird eine Spendenquittung ausgestellt. Der Spendenrechner zeigt Spender:innen, bis zu welchem Betrag sie steuerbegünstigt helfen können.Was passiert mit meiner Spende? Ihre Hilfe kommt dort an, wo sie benötigt wird, darauf können Sie vertrauen (https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/wir-ueber-uns/aktion-deutschland-hilft-serioes/)! Die Ein- und Ausgaben sowie die Verwendung der Spenden veröffentlicht "Aktion Deutschland Hilft" jährlich in einem Geschäftsbericht inklusive Bericht des Wirtschaftsprüfers, der jederzeit auf der Website abrufbar ist. Zudem hat "Aktion Deutschland Hilft" das Spendenzertifikat des DSR (Deutscher Spendenrat). Es ist das einzige Prüfverfahren in Deutschland, bei dem externe, unabhängige Wirtschaftsprüfer die Qualitätskontrolle übernehmen. Geprüft werden u. a. die sparsame Mittelverwendung, sachliche Werbung, transparente Information und die Offenlegung von Zahlen.Sach- oder Geldspende? Sachspenden helfen nur in wenigen Fällen, meist blockieren sie Logistikwege und Lagerflächen und erfordern Zeit und Personal. Dank Geldspenden können die erfahrenen Mitarbeiter:innen der Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" nach einer Bedarfserhebung gezielt beschaffen, was die Menschen vor Ort wirklich benötigen. Oft ist es auch möglich, die Hilfsgüter in der betroffenen Region einzukaufen - das stützt die lokalen Märkte.Wieviel Geld geht an die Organisation? Um effektiv auf Katastrophen reagieren zu können müssen sich auch Hilfsorganisationen professionell aufstellen. Das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" verwendet maximal 10 Prozent der Einnahmen für Aktions- und Betriebskosten. Hierzu gehört auch, die Öffentlichkeit zu informieren, Spendenaufrufe zu starten, die Qualität der Hilfsprojekte zu prüfen, Spender:innen zu betreuen, Spendenquittungen auszustellen, usw.Hier finden Sie Informationen zum Weg der SpendeKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft (https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/spendeninfos/spendenrechner-steuerabzug/)" ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die mehr als 20 beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen. Über den Zusammenschluss von "Aktion Deutschland Hilft" koordinieren die beteiligten Organisationen ihren Einsatz, sodass vor Ort keine Überschneidungen oder Versorgungslücken entstehen - und die Menschen im Katastrophengebiet die bestmögliche Hilfe erhalten. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto ruft das Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. "Aktion Deutschland Hilft" hat sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Spenden verpflichtet und ist unter anderem zertifiziertes Mitglied im Deutschen Spendenrat. 