Kate gegen Sarah. Quotentürke gegen Pam, Pam, Pam. Am Samstag, 11. Januar, steigt das zweite Duell der Ehepaare bei "Schlag den Star" auf ProSieben. Detlef Soost ("Pam, Pam, Pam") kämpft mit seiner Frau Kate Hall gegen Rap-Ikone Eko Fresh ("Quotentürke") und seine Frau Sarah Bora. Welches Paar wird am Ende den Takt angeben?Zwei Wochen vorher am Samstag, 28. Dezember, liefern sich Stefan Mross und Bülent Ceylan bei "Schlag den Star", auf ProSieben ein Duell der Gegensätze. Volksmusiker gegen Hardrock-Comedian. Ur-Bayer gegen Ur-Mannheimer. Wird da am Ende geschunkelt oder geheadbangt? Wer gewinnt 100.000 Euro?"Schlag den Star" mit Stefan Mross und Bülent Ceylan am Samstag, 28. Dezember 2024, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn"Schlag den Star" mit Detlef Soost und Kate Hall gegen Eko Fresh und Sarah Bora am Samstag, 11. Januar 2025, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn