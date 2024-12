Gold: DAS passiert 2025! (Exklusive Vorschau)

Anzeige / Werbung 2025 bringt für Gold potenziell einen starken Trend Der Goldpreis ist mit einem Zugewinn von 20,7% seit Jahresbeginn einer der Top-Performer 2024. Klammert man Kakao, Kaffee und Orangensaft aus, die teils unkontrollierte Preis-Rallyes erfahren haben aufgrund defizitärer Angebotssituation, so ist Gold gemeinsam mit dem Nasdaq und gleichauf mit dem S&P 500 der Markt, der die Gewinnerliste anführt. Diese Entwicklung kam nach 3 Jahren der Lethargie in einer Seitwärtsbewegung alles andere als überraschend. Die Intermarkets wiesen hier einmal mehr den Weg. Bereits 2010 habe ich mit dem intermarketbasierten Gold-Forecast ein einzigartiges Instrument entwickelt, welches mir und vielen der von mir ausgebildeten Trader zahlreiche erfolgreiche Trades im Goldpreis beschert hat. Belegt ist dies in sämtlichen Forecast-Videos, die Sie auf unserem realmoneytrader-Youtube-Kanal einsehen können. Im Video vom 16.10.2022 wird die zu erwartende Entwicklung bis April 2025 aufgezeigt: https://youtu.be/cDGtANKPFYw Beeindruckend ist, dass die Rallye ab Februar 2024 bereits damals vorgezeichnet war. Unser Forecast von Ende April 2015 reichte bis ins Jahr 2017 hinein: https://youtu.be/9OkWpasvfnc Hier können sie den Forecast für 2024 einsehen, den wir am 21.02.2024 in dem Artikel veröffentlicht haben: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/17810884-rene-wolfram-gold-forecast-2024-rallye-februar Der Forecast für 2025 schaut wie folgt aus: Bis Juli kommenden Jahres soll der Bullen-Run im Gold andauern. Aktuell reicht unser Forecast für Gold bis ins Jahr 2027. Diesen und die Prognosen für 29 weitere Märkte gibt es exklusiv in unserem Forecast '25 Webinar am Samstag, den 21.12.! JETZT einen Platz sichern und zudem die Videoaufzeichnung, sowie unseren 150-seitigen PDF-Report mit allen Prognosen erhalten: https://www.realmoneytrader.com/shop/ausbildung/jahresausblick2025/ Großer Jahresausblick '25 am 21.12. für 30 Märkte Am Samstag, den 21.12. findet unser großes Jahresausblick 2025 Webinar statt, in dem wir detaillierte Prognosen für 30 Märkte mit konkonreten Long- und Short-Zeitfenstern darlegen. Inklusive Video des Webinars und unserer 150-seitigen PDF mit allen Märkten. Infos und Buchung hier: https://www.realmoneytrader.com/shop/ausbildung/jahresausblick2025/ In unseren Portfolios handeln wir in der Hebelzertifikate-Variante gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/ Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader Enthaltene Werte: US78378X1072,XD0002747026,XD0002742035,XD0002876395,XD0016549160,XD0017846797,2455711

