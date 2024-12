Berlin (ots) -- Der KI-Sprachassistent von Riverty bearbeitet derzeit über 30 Prozent der eingehenden Anrufe, 15 Prozent davon werden selbstständig gelöst. Er verwaltet effizient einfache Anfragen, Intent Recognition und Authentifizierung und leitet sensible Fälle an qualifizierte Kundenservice-Experten weiter.- Mittels Organisation relevanter Informationen für die Anrufbearbeitung reduziert der KI-Sprachassistent die Zeit für die manuelle Bearbeitung von Anrufen um 10 Prozent. Experten können sich so auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Ratschläge konzentrieren können, die eine differenzierte menschliche Interaktion erfordern und den Endkund:innen helfen, die Kontrolle über ihre finanzielle Situation zu erlangen und zu behalten.- Erste Ergebnisse zeigen, dass die Wartezeiten für die Endkund:innen um 50 Prozent reduziert werden konnten.- Vollständige Einführung für das gesamte deutsche Inkassogeschäft ist für Anfang 2025 geplant. Weitere internationale Rollouts sind vorgesehen.Riverty ist eine strategische Partnerschaft mit Parloa eingegangen, einem führenden Anbieter von KI-gestützten Automatisierungslösungen im Kundenservice. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit entwickeln beide Unternehmen gemeinsam den Riverty AI Voice Assistant, der 2025 ausgerollt wird. Dieser wird rund um die Uhr verfügbar sein und einfache Anfragen bearbeiten sowie sensiblere Inkassofälle an qualifizierte Expert:innen weiterleiten. Der Einsatz von KI spart wertvolle Ressourcen und Zeit ein, was Riverty in die Lage versetzt, dem eigenen Anspruch entsprechend sich noch stärker auf Kund:innen zu konzentrieren und damit das Bestreben unterstreicht, Endkund:innen dabei zu helfen, die Kontrolle über ihr finanzielles Leben zu übernehmen und zu behalten.Die Einführung erfolgt aufbauend auf einem Pilotprogramm in Deutschland, unterstützt durch den Dienstleister KINOVA, der Implementierungsprojekte bei Parloa-Kunden durchführt. Im Rahmen dessen erreichte der Einsatz der KI-Lösung innerhalb von nur vier Monaten eine 10-prozentige Reduzierung der Anrufbearbeitungszeiten und für Anrufe um 50 Prozent. 15 Prozent der eingehenden Anrufe wurden gar vollständig durch Automatisierung gelöst.Der KI-Sprachassistent nutzt das Sprachmodell GPT-4 und eine fortschrittliche Intent Recognition, um Anfragen zu bewerten und gangbare Lösungen für Kund:innen zu finden, die Zahlungsprobleme lösen wollen. Er kann umfassende Informationen zu finanziellen Bedingungen und gesetzlichen Anforderungen bereitstellen und die gesamte Customer Journey, wie etwa die Vereinbarung von Ratenzahlungen, über einen Dialog verwalten. So können die qualifizierten und speziell geschulten Mitarbeitenden von Riverty sensible Inkassofälle mit maßgeschneiderter Beratung bearbeiten."Bei Riverty ist unsere KI-Strategie zu 100 Prozent auf das Wesentliche zentriert: den Menschen", sagt Hendrik Finke, Operational Process Excellence Lead bei Riverty. "In einer so stark regulierten Branche wie der unseren sorgt die Kombination aus jahrzehntelanger Expertise und Stärken in den Bereichen Produkt, Technologie und Daten dafür, dass unsere KI-Anwendung sowohl auf den Menschen fokussiert als auch rechtskonform ist. Sprachliche Interaktion ist als die direkteste und einfühlsamste Form der Kommunikation ideal für die Bearbeitung von Anfragen von Finanzkund:innen. Unser KI-Sprachassistent verbessert die Customer Experience, indem er den Endanwender:innen hilft, ihre Verbindlichkeiten zu managen, während sich unsere qualifizierten Kundendienstmitarbeitenden auf Unterstützung jener Kunden fokussieren können, die sich in komplexen Situationen befinden und eine persönliche Betreuung benötigen. Mit unserem KI-Sprachassistenten haben wir ein wichtiges Level hinsichtlich KI-gesteuerter Entwicklung erreicht, auf dem wir die Customer Experience durch menschlich orientierte KI-Lösungen weiter verbessern."Die KI-Sprachplattform von Parloa bietet eine End-to-End-Lösung, die natürliche, menschenähnliche Unterhaltungen zwischen Anwender:innen und dem KI-Sprachassistenten ermöglicht. und bei der Erkennung von geäußerten Absichten und Wünschen aus freier Sprache heraus eine unübertroffene Customer Experience im Vergleich zu herkömmlichen IVR-Systemen bietet.Die Finanzindustrie zählt zu den anspruchsvollsten Branchen für den Einsatz von KI. "Wenn es um ihre finanzielle Situation geht, erwarten Kund:innen zurecht höchste Diskretion und Datenschutz, aber auch Empathie, die Berücksichtigung ihrer persönlichen Situation und faire Angebote", sagt Malte Kosub, CEO von Parloa."Die Entscheidung von Riverty, die Plattform von Parloa einzusetzen, zeigt ihr Engagement für innovative Technologie, um Kundenbedürfnisse zu erfüllen und Compliance zu gewährleisten. GenAI macht es möglich, individueller denn je auf Kund:innen einzugehen und den menschlichen Agents Freiräume für beratungsintensive Anliegen zu verschaffen."Über RivertyMit mehr als 4.000 Mitarbeitenden, 26 Millionen Kunden und über 80 Millionen Zahlungen sind wir eines der großen FinTechs. Und obwohl wir Zahlen lieben, wollen wir nicht an Zahlen alleine gemessen werden. Warum?Wir möchten eine Welt schaffen, in der die Wirtschaft die Bedürfnisse der Menschen erfüllt. Wo Finanztechnologie einen Unterschied macht. Wo jeder die Kontrolle über seine eigene finanzielle Situation hat. Bei Riverty bauen wir sie gemeinsam auf. Unsere Teams in 12 Ländern sind immer auf der Suche nach intelligenten, einfachen und nahtlos verknüpften Wegen für den Umgang mit Geld. Vom flexiblen Zahlungsverkehr bis zum smarten Accounting und Forderungsmanagement - unsere ganzheitlichen Lösungen ermöglichen es jedem, das Beste aus seinem Finanzleben zu machen. Es ist an der Zeit, eine neue Ära der wirtschaftlichen Freiheit einzuleiten.Über ParloaParloa ist ein führendes AI-Unternehmen zur Automatisierung von Kundenservice. Mit der Plattform von Parloa werden Mensch und AI in einem Team vereint, um die Servicequalität von Unternehmen auf ein neues Level zu heben. Damit schafft Parloa einen AI-basierten Kundenservice, natürlich klingende Gespräche und herausragende Service-Erlebnisse - am Telefon und auf allen anderen Kommunikationskanälen. Parloa löst eine Vielzahl von Kundenanfragen schnell und automatisiert, so dass sich die Contact-Center-Agenten auf komplexe Themen konzentrieren können. Parloa wurde im Jahr 2018 von Malte Kosub und Stefan Ostwald gegründet und beschäftigt heute mehr als 170 Mitarbeitende in Berlin, München und New York.