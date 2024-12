Die jüngste Entwicklung bei Siemens Energy zeigt eine bedeutende strategische Neuausrichtung. Der Konzern hat eine Vereinbarung mit dem schwedisch-schweizerischen Technologieunternehmen ABB getroffen, die den Verkauf der Gamesa Electric-Sparte in Spanien vorsieht. Diese Transaktion umfasst das gesamte Portfolio der Leistungselektronik, einschließlich der Umrichter für Windkraftanlagen mit doppelt gespeistem Asynchrongenerator (DFIG), industrielle Batteriespeichersysteme und Solarwechselrichter für Versorgungsanlagen.

Positive Marktreaktion

An der deutschen Börse wurde diese strategische Entscheidung positiv aufgenommen. Die Siemens Energy-Aktie verzeichnete einen deutlichen Kursanstieg von 2,94 Prozent und erreichte einen Wert von 52,60 Euro, was einem Zuwachs von 1,50 Euro entspricht. Diese Entwicklung unterstreicht das Vertrauen der Anleger in die Neuausrichtung des Unternehmens im Bereich der erneuerbaren Energien.

