Der Technologiekonzern Kontron verzeichnete am Mittwoch einen bedeutenden Erfolg mit einem neuen Großauftrag im Bereich Verteidigung und Sicherheit. Das Auftragsvolumen von 165 Millionen Euro, das etwa 8 Prozent des gesamten Auftragsbestands entspricht, umfasst die Lieferung hochleistungsfähiger VPX Computing und Kommunikations-Recheneinheiten für Überwachungsanwendungen. Der Auftrag stammt von einem führenden europäischen Unternehmen aus dem Verteidigungssektor, wobei Kontron ausschließlich mit NATO-Staaten zusammenarbeitet. Die Nachricht wurde von den Anlegern äußerst positiv aufgenommen, was sich in einem Kursanstieg von mehr als 9 Prozent widerspiegelte.

Positive Marktentwicklung und Ausblick

Die Kontron-Aktie setzte damit ihre Erholungsphase fort und erreichte im Handelsverlauf 19,77 Euro. In den vergangenen drei Monaten konnte das Papier bereits um fast 24 Prozent zulegen. Marktexperten bewerten die Position des Unternehmens im Verteidigungssektor als besonders vielversprechend, zumal erst kürzlich ein weiterer Auftrag aus dem US-Verteidigungssektor gesichert wurde. Die Analysten sehen weiteres Potenzial und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 30,10 Euro.

Anzeige

S&T-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue S&T-Analyse vom 18. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten S&T-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für S&T-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

S&T: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...