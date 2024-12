Der Volkswagen-Konzern und seine Batterie-Tochter PowerCo investieren erstmals direkt in die Lithium-Lieferkette und kaufen 9,9 Prozent an Patriot Battery Metals für 48 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen will bald die industrielle Förderung von Lithium in seinem Shaakichiuwaanaan-Projekt in Quebec in Kanada aufnehmen. Bei der Beteiligung an Patriot Battery Metals handelt es sich nicht bloß um ein Finanzinvestment, sondern um eine strategische Partnerschaft, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...