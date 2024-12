DJ Volkswagen erwirbt Anteil an kanadischem Lithium-Lieferanten

DOW JONES--Volkswagen hat sich an dem kanadischem Lithium-Lieferanten Patriot Battery Metals beteiligt und eine strategische Partnerschaft zur langfristigen Lithiumabsicherung geschlossen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wurde eine Beteiligung von 9,9 Prozent an Patriot Battery für 48 Millionen US-Dollar erworben. Die Lieferzusage beinhalte jährlich 100.000 Tonnen Lithium (Spodumenkonzentrat) über zehn Jahre aus dem sogenannten Shaakichiuwaanaan-Projekt in Quebec. Das Material soll künftig in den Zellfabriken der Batterietochter PowerCo in Europa und Nordamerika genutzt werden, darunter auch in der Zellfabrik im kanadischen St. Thomas.

December 18, 2024 06:29 ET (11:29 GMT)

