Wien (www.fondscheck.de) - Federated Hermes hat Dominik Schubert als neuen Director Business Development Wholesale in Deutschland verpflichtet, so die Experten von "FONDS professionell".Mit dieser Personalentscheidung stärke der US-Asset-Manager nach eigenen Angaben sein Engagement im Wholesale-Segment, um seine Wachstumsziele in Deutschland sowie Österreich und der Schweiz (DACH) weiter zu verfolgen. Dominik Schubert bringe über zehn Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit, wie es in einer Mitteilung heiße. Zuvor habe er bei der Goldman Sachs Bank Europe den Vertrieb in Süddeutschland geleitet. (News vom 17.12.2024) (18.12.2024/fc/n/p) ...

