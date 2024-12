© Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

Der Halbleiterhersteller Micron Technology wird in der Nacht zu Donnerstag seine Quartalsergebnisse bekannt geben. Wird das die Aktie weiter beflügeln?Die Analysten erwarten für Micron einen Gewinn pro Aktie von 1,77 US-Dollar bei einer Umsatzsteigerung von 84 Prozent auf 8,71 Milliarden US-Dollar. Die Experten von JP Morgan gehen davon aus, dass Umsatz und Gewinn pro Aktieüber den Konsenserwartungen liegen wird. Grund dafür ist eine bessere, an den Produktmix angepasste DRAM-Preisgestaltung (Dynamic Random Access Memory). Darüber hinaus komme es zu einer Erholung der Nachfrage nach herkömmlichen Servern, was die anhaltende Schwäche in den Endverbrauchermärkten mehr als ausgleichen sollte, …