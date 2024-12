Solana Kurs Prognose: Top-Krypto-Experte erklärt, warum der SOL-Preis jetzt auf 400 US-Dollar explodiert

Der letzte Monat brachte einiges an Auf und Ab für Solana mit sich, denn Ende November sprang der SOL-Token auf ein lokales Hoch von über 262 US-Dollar, musste seitdem jedoch einige Kurskorrekturen erleben und ist zwischenzeitlich sogar auf unter 205 US-Dollar gefallen.

Zum Ende des noch laufenden Jahres hin könnte sich diese Berg-und-Talfahrt allerdings endgültig verabschieden und in eine Bullenrallye verwandeln. Das behauptet zumindest ein Krypto-Analyst, der ein bekanntes Muster am aktuellen Krypto-Chart entdeckt haben möchte. Wir verraten, was dahintersteckt und wie hoch der SOL-Preis tatsächlich klettern könnte.

Cup-and-Handle Breakout: Explodiert jetzt der Solana Kurs?

Über die vergangenen Jahre hinweg hat Solana preislich betrachtet einen ungewöhnlichen Weg beschritten: Nachdem die Kryptobörse FTX - einer der Hauptinvestoren des SOL-Tokens - im November 2022 Insolvenz anmelden musste, woraufhin der Solana Preis zwischenzeitlich sogar unter die Marke von 10 US-Dollar gefallen ist. Mittlerweile hat sich der Kurs jedoch wieder erholt und erst vor wenigen Tagen die Marke von 260 US-Dollar überschritten.

Durch diese ungewöhnliche Kursbewegung der letzten Jahre ist ein Muster am Chart entstanden, das von Krypto-Experten als "Cup-and-Handle" (zu Deutsch: Tasse mit Henkel) bezeichnet wird. Dieses Muster sei laut dem Krypto-Analysten "Titan of Crypto" jetzt bei Solana gefunden worden - und könnte ein wichtiger Indikator dafür sein, dass der SOL-Preis bald explodieren wird.

Solana Intermediate Target: $400 $SOL has successfully retested the neckline of the Cup & Handle pattern and looks poised for an upward move. pic.twitter.com/N7S8uyUWIQ - Titan of Crypto (@Washigorira) December 15, 2024

Sein Tweet, der auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) veröffentlicht wurde, beinhaltet nicht nur dieses spezielle Kursmuster, sondern zeigt zudem das kommende Preisziel der nächsten Monate. So geht der Analyst davon aus, dass die Marke von 400 US-Dollar bereits im ersten Halbjahr 2025 überschritten wird - und dann sogar höhere Ziele eine Möglichkeit sind. Als Grund für diesen erwarteten Preisanstieg erwähnt er, dass jetzt eine wichtige Widerstandsmarke überschritten wurde, was wiederum zu einer kommenden Kursexplosion beitragen wird.

Was genau den Solana Kurs jetzt befeuert, verrät der Krypto-Experte nicht. Allerdings verrät ein Blick auf die Marktkapitalisierung der Meme-Token, dass diese zuletzt die Marke von 120 Milliarden US-Dollar überschreiten konnte - ein absoluter Spitzenwert, der in der Geschichte der Meme-Coins vorher nicht erreicht wurde. Gerade die Solana-Meme-Coins erfreuen sich besonders großer Beliebtheit und dürften einen großen Anteil daran gehabt haben, dass das gesamte Solana-Netzwerk so stark wachsen konnte und auch in Zukunft explodieren wird. Solana ist allerdings nicht das einzige Netzwerk, das über die Meme-Token starke Zuflüsse erhält. Auch Ethereum profitiert davon, dass Kryptowährungen wie Pepe, Pepe Unchained (PEPU) oder Wall Street Pepe (WEPE) sich immer größerer Beliebtheit erfreuen.

30-Millionen-Marke fast geknackt: Wall Street Pepe erfreut sich riesiger Beliebtheit

Wie stark das Interesse an Ethereum-Meme-Coins derzeit ist, zeigt nicht nur der erfolgreiche Launch von Pepe Unchained, sondern auch das stetig steigende Kapital von Wall Street Pepe. Denn dieser Token konnte innerhalb der ersten Wochen des derzeit noch laufenden Presales über 29,7 Millionen US-Dollar sammeln - und dürfte innerhalb der nächsten 24 Stunden die Marke von 30 Millionen US-Dollar überschreiten. Die meisten Meme-Token erreichen in der Regel im Vorverkauf nicht einmal eine Marktkapitalisierung von 1 Million US-Dollar.

Doch was genau steckt überhaupt hinter Wall Street Pepe - einem Meme-Token, der sich von "The Wolf of Wall Street" hat inspirieren lassen?

Besuche die offizielle Webseite für weitere Presale-Informationen!

Die Tokenomics von Wall Street Pepe (WEPE) in der Übersicht.

Einer der Gründe für das große Interesse dürfte die "WEPE Army" sein - einem exklusiven Club für WEPE-Investoren, in dem das geballte Krypto-Wissen verschiedener erfahrener Händler mit unerfahrenen Nutzern geteilt wird. Hinzu kommt ein spannendes Reward-Programm für alle, die wöchentlich ihre Trades mit der Community teilen.

Aktuell wird der WEPE-Token zu einem Preis von 0,0003648 US-Dollar angeboten, wird allerdings innerhalb der nächsten 13 Stunden ein höheres Niveau erreichen. Wer außerdem frühzeitig in den Wall Street Pepe Token investieren möchte, der kann jetzt das erste Staking-Angebot nutzen und noch im Presale eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von derzeit 42 Prozent erhalten.