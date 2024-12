Wernau (ots) -- 60,5 Prozent der Befragten schwören auf Erholung- 55,4 Prozent trinken viel Flüssigkeit und 4,3 Prozent tun gar nichts- Bosch Luftreiniger verbessern Luftqualität in geschlossenen Räumen deutlich- Testsieger Air 4000 filtert viele Viren zuverlässigDer Jahreswechsel steht bevor - und mit den Besuchen bei den Liebsten machen sich wieder Millionen von Erkältungsviren auf den Weg durchs Land. Doch wie schützt sich Deutschland vor Husten, Schnupfen und Heiserkeit? Eine aktuelle Umfrage von Bosch Home Comfort Deutschland zeigt, welche Hausmittel bei Erkältungssymptomen am beliebtesten sind. Für die Unfrage hat Innofact im Auftrag von Bosch Home Comfort 1.001 Personen repräsentativ befragt - mit heilsamen Ergebnissen, die zeigen, wie Deutschland mit traditionellen Hausmitteln durch die Erkältungszeit kommt. Dabei helfen moderne Luftreiniger von Bosch mit leistungsstarken Filtern gegen Viren und andere Schadstoffe in der Raumluft.Die Erkältung naht - für 60,5 Prozent ist Ruhe erste BürgerpflichtGanz oben auf der Liste steht Ruhe und Schlaf: 60,5 Prozent der Befragten schwören auf Erholung, um dem Körper Kraft zur Genesung zu geben. Dicht dahinter folgt mit 55,4 Prozent das Trinken von viel Flüssigkeit - ein bewährter Weg, um Schleimhäute feucht zu halten. Auch klassische Mittel wie die Hühnersuppe werden gerne genutzt. Etwa ein Drittel (30,2 Prozent) der Befragten setzen auf das nährstoffreiche Gericht. Mit 28,1 Prozent erfreut sich Honig großer Beliebtheit, um Husten und Halsschmerzen zu lindern. Auf Platz fünf steht die Dampfinhalation mit 22,1 Prozent. 4,3 Prozent der Befragten sitzen die Erkältung einfach aus und tun gar nichts.Testsieger Air 4000 von Bosch filtert auch InfluenzavirenDoch nicht nur Hausmittel helfen bei der Genesung - auch die Luftqualität spielt eine entscheidende Rolle. In geschlossenen Räumen verbreiten sich Viren besonders schnell. Hier bieten moderne Technologien wie die Luftreiniger von Bosch eine wertvolle Unterstützung. Der Air Purifier Air 4000 von Bosch filtert bis zu 99,9 Prozent der Partikel aus der Raumluft, darunter auch Influenzaviren mit einer Größe von nur 0,12 Mikrometern. Dass er ein zuverlässiger Helfer ist, bestätigt auch die Stiftung Warentest, die den Air 4000 zum Testsieger gekürt hat.Die Kombination aus Ruhe, bewährten Hausmitteln und sauberer Raumluft schafft die besten Voraussetzungen, um gesund durch die Erkältungszeit zu kommen. Mit einem Luftreiniger von Bosch Home Comfort lassen sich nicht nur Erkältungen leichter nehmen, sondern auch Besuche bei den Liebsten sorgenfrei genießen.Mehr Informationen zum Testsieger Air 4000 (https://www.bosch-homecomfort.com/de/de/wohngebaeude/unternehmen/presse/bosch-air-4000-triumphiert-als-testsieger/)Pressekontakt:Pressebüro Bosch Home Comfortc/o Jeschenko MedienAgentur Berlin GmbHE-Mail: boschhomecomfort@jeschenko-berlin.deTelefon: 030-443183-0Original-Content von: Bosch Home Comfort, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175680/5933985