Der amerikanische Pharma-Riese Merck & Co will offensichtlich langfristig im wachsenden Adipositas-Markt Fuß fassen. Mit der chinesischen Hansoh Pharma konnte die Gesellschaft am Mittwoch eine exklusive globale Lizenzvereinbarung für einen Wirkstoff in diesem Bereich bekanntgegeben. Der große Wurf ist der Deal nach Ansicht des AKTIONÄR allerdings nicht.Merck & Co nimmt zunächst 112 Millionen Dollar als Vorauszahlung an Hansoh Pharma in die Hand. Weitere Meilensteinzahlungen von bis zu 1,9 ...

