Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Netfonds AG (ISIN DE000A1MME74/ WKN A1MME7) vom 18. Dezember 2024:Die im Zeitraum vom 02. bis 12. Dezember 2024 platzierte erste Unternehmensanleihe der Netfonds AG wird per heute in die Depots der Zeichner geliefert (Settlement Day). Darüber hinaus ist sie ab sofort in den Handel im Quotation Board, einem Segment des Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse, einbezogen. Anlegerinnen und Anleger können die Anleihe nunmehr regulär im Sekundärmarkt erwerben und veräußern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...