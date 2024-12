Wien (www.fondscheck.de) - Der Münchner Anbieter von Private-Equity-Dachfonds, RWB Private Capital Emissionshaus, der zur Unternehmensgruppe Munich Private Equity gehört, passt mit Beginn des kommenden Jahres seinen Firmennamen an, so die Experten von "FONDS professionell".Die RWB Private Capital Emissionshaus AG heiße ab 2025 Munich Private Equity Funds AG. Bereits 2021 sei die RWB Group AG in Munich Private Equity AG (MPE) umfirmiert worden, um eine erweiterte Zielgruppe anzusprechen. "Nach 25 Jahren als RWB gleichen wir unsere Retail-Marke nun an den Auftritt der Unternehmensgruppe an. Damit wollen wir den konsequenten Investmentfokus, für den die Marke Munich Private Equity steht, auch im Namen widerspiegeln", sage Norman Lemke, Mitgründer und Vorstand der RWB, der diese Position auch nach der Umfirmierung beibehalten werde. ...

