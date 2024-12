München (ots) -Vor genau 10 Jahren, am 17. Dezember 2014, eröffnete das Ronald McDonald Haus mit Oase Hamburg-Altona auf dem Gelände des Altonaer Kinderkrankenhauses seine 11 Familien-Apartments. Aufgrund der hohen Nachfrage wird das Zuhause auf Zeit nun erweitert. Zusammen mit dem Altonaer Kinderkrankenhaus (AKK) baut die McDonald's Kinderhilfe Stiftung eine zweite Etage im Elternhaus mit 9 zusätzlichen Apartments für Familien schwer kranker Kinder. Bis Anfang 2026 wird der Hochbau und die Innenausstattung erfolgen. Die 20 Apartments können künftig bis zu 450 Familien im Jahr aufnehmen - fast doppelt so viele Familien wie bisher.Unter dem Motto >Gemeinsam hoch hinaus< wurde heute der Start des Bauprojektes verkündet, begleitet von den beiden Schirmfrauen des Ronald McDonald Hauses, Laura Papendick und Petra van Bremen. Der Vorstand der McDonald's Kinderhilfe Stiftung, Adrian Köstler, beschreibt das Kooperationsprojekt mit dem Altonaer Kinderkrankenhaus so: >Wir sind mit unserem Angebot dort, wo wir von Familien schwer kranker Kinder gebraucht werden. Durch die Erweiterung des Elternhauses, schaffen wir nun den notwendigen Platz, um den gestiegenen Bedarf einer kliniknahen Unterkunft zu decken.<>Über 2.000 Familien fanden in den letzten 10 Jahren bereits eine Unterkunft im Ronald McDonald Haus Hamburg-Altona, während ihr krankes Kind im Kinderkrankenhaus behandelt wurde<, so Nadine Reede, Leiterin des Ronald McDonald Haus mit Oase Hamburg-Altona. >Viele von ihnen auch mehrmals.< Neben chronisch kranken Kindern, die deutschland- und europaweit nach Altona kommen, beherbergt das Ronald McDonald Haus auch viele Frühchen-Eltern. Die Früh- und Neugeborenenintensivstation des Altonaer Kinderkrankenhauses im PNZ versorgt Frühgeborene ab 23 vollendeten Schwangerschaftswochen. Die viel zu früh gewordenen Eltern bleiben daher oft monatelang im Elternhaus, bis sie mit ihrem Kind nach Hause dürfen.Christiane Dienhold, Geschäftsführerin des Altonaer Kinderkrankenhauses, bestätigt: >Das Ronald McDonald Haus war von Beginn an ein Herzensprojekt für mich und ich bin sehr stolz darauf, dass wir dieses nun um neun Apartments erweitern können. Denn wir wissen: Der Bedarf ist riesengroß! Viele Familien, deren Kinder intensivmedizinisch und über mehrere Wochen hinweg im Altonaer Kinderkrankenhaus behandelt werden, haben zum Teil sehr weite Anreisen - diesen Familien bieten wir mit den Apartments im Ronald McDonald Haus nicht nur Übernachtungsmöglichkeiten, sondern auch Rückzugsräume, um Kraft zu tanken. Als Mitglied des Stiftungsrats der Kinderhilfe bin ich dankbar, dass wir durch die Erweiterung des Hauses in Hamburg-Altona künftig noch mehr Familien in schweren Zeiten ein liebevolles Zuhause auf Zeit bieten können. Zuhause auf Zeit<.Kontakt für weitere Fragen und Informationen:McDonald's Kinderhilfe StiftungJana Klanten, PressesprecherinHeinz-Goerke-Str. 31, 81377 MünchenTelefon 089 740066-54Jana.klanten@mdk.orgOriginal-Content von: McDonald's Kinderhilfe Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34184/5934061