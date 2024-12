Die Aktien von Redcare Pharmacy verzeichneten einen dramatischen Kurseinbruch von fast zehn Prozent, nachdem bekannt wurde, dass die Drogeriemarktkette dm in den Online-Apothekenmarkt einsteigen will. Die Karlsruher Handelskette plant, über eine neu gegründete Gesellschaft in Tschechien rezeptfreie Medikamente nach Deutschland zu liefern. Diese Ankündigung löste erhebliche Turbulenzen am Aktienmarkt aus, wobei der Kurs von Redcare Pharmacy auf 129,50 Euro fiel - den niedrigsten Stand seit September.

Verschärfter Wettbewerb erwartet

Die Marktexperten sehen in dm einen bedeutenden neuen Konkurrenten, der mit seiner etablierten Kundenbasis von über fünf Millionen monatlichen App-Nutzern den Wettbewerb im Online-Apothekenmarkt deutlich intensivieren könnte. Diese Entwicklung wird voraussichtlich Druck auf die Gewinnmargen ausüben und könnte die positiven Effekte, die Redcare Pharmacy durch die Einführung des elektronischen Rezepts erwartet hatte, teilweise neutralisieren.

