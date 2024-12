Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG gleicht ihren Namen an die Unternehmensgruppe Munich Private Equity an, der sie auch angehört. Mit der Umbenennung will sich RWB als Anbieter von Private-Equity-Anlagen im Privatkundensegment internationaler aufstellen. RWB PrivateCapital Emissionshaus AG (RWB), Spezialist für Private Equity im Privatkundensegment, firmiert zum Jahresbeginn 2025 in Munich Private Equity Funds AG um, wie das Unternehmen mitteilt. Ebenso werden die Vertriebsgesellschaft sowie ...

