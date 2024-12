Cardano News: Immer mehr Krypto-Großanleger kaufen den ADA-Dip

Derzeit scheint es so, als ob Cardano trotz einiger äußerst bullishen Wochen in einer Seitwärtsbewegung feststeckt: Nachdem die psychologisch wichtige Marke von 1 US-Dollar im vergangenen November zum ersten Mal seit April 2022 wieder überschritten werden konnte, schaffte der ADA-Token jedoch keine weiteren signifikanten Kursveränderungen. In den letzten Tagen musste er sogar kleinere Korrekturen erleben, nachdem der Preis von 1,175 US-Dollar am vergangenen Donnerstag heute auf 1,03 US-Dollar gefallen ist.

Allerdings könnte diese Kurskorrektur auch die Chance bieten, die eigenen Cardano Reserven wieder aufzufüllen. Denn genau das haben jetzt einige Krypto-Whales getan.

Nach ersten Abverkäufen: Cardano-Anleger investieren erneut

Genau diese Tatsache hat der Krypto-Experte Ali Martinez in den heutigen Morgenstunden auf seinem X-Account geteilt. Der Analyst hängte seinem Tweet eine entsprechende Grafik an, die genau erklärte, wie und wann die Cardano-Anleger ihre Token verkauften - und mit dem Rückkauf begannen.

So verrät Martinez, dass gerade die Großanleger - also Krypto-Käufer, die ADA-Token im Wert von mindestens 100.000 US-Dollar besitzen -, im Bereich von 1,15 bis 1,33 US-Dollar ihre Reserven veräußert haben, woraufhin der Preis am Markt zu sinken begann. Zwischenzeitlich wurde sogar ein Rückgang des Kurses auf 0,91 US-Dollar erreicht, woraufhin diese Krypto-Whales wieder mit dem Kauf von ADA-Token begonnen hatten. Es wurden also erste Gewinne mitgenommen und reinvestiert, sobald der Tokenpreis gefallen war. Insgesamt 160 Millionen ADA-Token wurden erworben, nachdem der Tiefstpreis erreicht worden war.

Cardano whales took profits on the way up from $1.15 to $1.33, but after $ADA dropped to $0.91, they started buying again.



In fact, they've bought 160 million $ADA since the dip! pic.twitter.com/13RlCnMpIO - Ali (@ali_charts) December 17, 2024

Bisher konnte sich der Cardano Kurs noch nicht gänzlich vom Allzeithoch erholen, sodass die Kryptowährung bei einem Blick auf die vergangene Woche mit 4,48 Prozent im Minus liegt. Dies könnte sich allerdings bald ändern, denn die ADA-Whales erwerben weiterhin fleißig Cardano Token. Alleine in den letzten 24 Stunden haben über 1,5 Milliarden US-Dollar in Form von ADA-Coins die Besitzer gewechselt.

Cardano ist dafür bekannt, einen wissenschaftlichen Ansatz zu verfolgen. Seit dem letzten großen Update befindet sich das Krypto-Projekt in der Voltaire-Phase, in der ein starker Fokus auf die Governance gelegt wird und die eigene Community mehr und mehr in den Vordergrund rücken soll. Dies dürfte ebenfalls zu den jüngsten Erfolgen des ADA-Tokens beigetragen haben. Allgemein sind derzeit Krypto-Projekte, die einen stärkeren Einfluss auf die Krypto-Token ermöglichen oder wie Flockerz ($FLOCK) sogar auf eine eigene DAO (Decentralized Autonomous Organization) setzen, bei Investoren beliebt. Denn dadurch haben die Geldgeber die Chance, direkten Einfluss auszuüben und über zukünftige Veränderungen zu bestimmen.

DAO-System mit Meme-Coin-Ansatz: Wie funktioniert Flockerz?

Die Entwickler hinter dem $FLOCK-Token kombinieren den Einsatz einer DAO mit einem innovativen Vote-to-Earn-Konzept (VTE): Jeder Anleger, der über einen Anteil an Flockerz Coins verfügt, kann an den regelmäßigen Abstimmungen teilnehmen - und zum Beispiel über die Marketing-Strategie abstimmen, zu weiteren Features und Entwicklungen beitragen oder Entscheidungen zu Expansionsplänen oder Token-Verbrennungen treffen.

Für jede Teilnahme erhalten die Flockerz-Anleger dann Bonuszahlungen in Form des nativen $FLOCK-Tokens. Dies soll langfristig die Dezentralisierung des Tokens und des gesamten Projekts sichern und gleichzeitig dafür sorgen, dass eine rege Beteiligung der Flockerz-Community - auch "The Flock" genannt - garantiert wird.

Erfahre jetzt mehr zum Flockerz-Presale!

Noch ein weiterer Punkt spricht dafür, bereits frühzeitig in den Krypto-Coin zu investieren: Ein erstes Presale-Staking-Programm ist bereits aktiv und bietet zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 386 Prozent. Hier sollen auch noch zwei Jahre nach dem Coin Launch Staking-Belohnungen ausgezahlt werden. Dafür wurden satte 25 Prozent der insgesamt 12,6 Milliarden $FLOCK-Token reserviert.

Aktuell sind über 7,1 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt worden - und der nächste Meilenstein ist bereits in Sichtweite. Sobald die Marke von 7,25 Millionen US-Dollar geknackt wurde, wird der $FLOCK-Preis von aktuell 0,0064523 US-Dollar auf das nächste Niveau springen. Es kann sich also rentieren, vor diesem Preissprung in den Flockerz Coin zu investieren.

Kaufe jetzt $FLOCK-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.