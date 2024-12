© Foto: adobe.stock.com

Das Jahresende bringt für den Cannabis-Sektor noch einmal Turbulenzen mit sich. Das Jahr endet, wie es verlief; könnte man salopp formulieren. Zudem dürfte Tilray, Canopy & Co. ein spannendes Jahr 2025 ins Haus stehen.Darum sind Tilray, Canopy & Co. potenzielle Highflyer in 2025 Der aktuell zu beobachtende Ausverkauf treibt immer mehr Anleger und Investoren aus dem Cannabis-Sektor. Die Stimmung war in den letzten Monaten und Jahren, von einigen kurzen Phasen einmal abgesehen, ohnehin nie prächtig, doch aktuell ist sie besonders pessimistisch. Die Stimmungslage manifestiert sich in einem Kursdebakel sondergleichen. Die Kursentwicklungen haben Züge eines Ausverkaufs; vor allem bei den …