Bei Tech-Champion Microsoft rät die UBS weiter zum Kauf, für Energieversorger Evonik senken die Schweizer hingegen den Daumen. ThyssenkruppNucera hat sich bei Goldman Sachs ein höheres Kursziel verdient.UBS hebt das Kursziel für Microsoft an Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 500 auf 525 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Karl Keirstead gab am Mittwoch ein "Update der KI-Story". Seine Schätzungen hob er aber wegen der starken Kostenkontrolle des Softwarekonzerns an. Jefferies hebt das Kursziel für Ryanair an Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ryanair von 17,10 auf 18,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" …