Schritt für Schritt zum Tradingerfolg - Kostenloses Webinar mit Mario Steinrücken heute um 19:00 Uhr

Anzeige / Werbung

Was ist Trading? Wie starte ich mit dem Trading? Am Anfang einer Trading-Karriere stehen viele Fragen im Raum. Wichtig ist, die Komplexität des Tradings auf das Wesentliche herunterbrechen und in die richtige Reihenfolge zu bringen. Bauen die Schritte logisch aufeinander auf, dann werden Lernprozess und Lernkurve zufriedenstellend und erfolgreich verlaufen. Dieses Webinar widmet sich den elementaren Fragen und vor allem Antworten, um einen langfristigen Börsenerfolg zu erzielen. Am besten man schaut einem Experten über die Schulter, der jeden Schritt bereits durchlaufen hat. Mario Steinrücken ist Trader und Börsenverrückter mit weit mehr als 30.000 realen Trades. Im Schnitt hält er seine Positionen in der Regel über mehrere Tage bis hin zu wenigen Wochen. In diesem kompakten Webinar zeigt er eine genaue Schritt für Schritt Anleitung, die zum langfristigen Börsenerfolg führt.

Dazu gehören folgende Punkte:

• Risiko- & Moneymanagement

• Die wichtigsten Werkzeuge

• Grundlagen der Charttechnik

• Dreh- und Wendepunkte erkennen

• Der "perfekte Einstieg" • Der "perfekte Ausstieg"

• Trendbestimmung

• Handelsstrategien

• Regelmäßig Trading-Ideen finden

• Buchhaltung im Trading

• Psychologie im Trading

• Umsetzung

Er hat sich vorgenommen, zu diesen Punkten wertvolle Impulse zu geben, die direkt umsetzbar sind und in dein Trading integriert werden können.

In der "Steinrücken Akademie" hilft er Unternehmern und leitenden Angestellten, ihr Geld an der Börse für sich arbeiten zu lassen. Seine professionelle Trader Laufbahn startete er 2004 im Aktienhandel der Börse Stuttgart. Später arbeitete er an der Frankfurter Börse im Aktienhandel. Er besitzt die Xetra- und Eurex Lizenz und war ebenso als Futures Trader bei der Wertpapiereigenhandelsgesellschaft "Gass Capital Markets" in Frankfurt tätig.

Jetzt kostenlos anmelden

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.