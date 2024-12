ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Pernod Ricard vor den am 13. Februar erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 122 auf 118 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Das organische Wachstum des Spirituosenkonzerns dürfte sich um 2,9 Prozent abgeschwächt und damit schlechter als vom Markt erwartet entwickelt haben, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2024 / 12:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2024 / 12:43 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120693