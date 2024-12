Angesichts der geografischen Einschränkungen physischer Messen hat Mandatory einen mutigen Schritt nach vorne gemacht und ist eine Partnerschaft mit NuORDER by Lightspeed, eingegangen, einer weltweit führenden B2B-Handelsplattform, um eine digitale Messe anzubieten, die parallel zu ihrer nächsten Präsenzveranstaltung vom 28. bis 30. Januar 2025 in Kopenhagen stattfinden wird.

Da Einkäufer weniger reisen und Veranstaltungen sorgfältig auswählen, gestaltet Mandatory die Arbeitsweise der Branche neu. Durch die Bereitstellung einer fokussierten Plattform, auf der Marken und Einkäufer effektiv in Kontakt treten können, legt Mandatory den Schwerpunkt auf Spezifität, Integrität und einen wasserdichten Storytelling-Ansatz, um sich auf dem wettbewerbsintensiven Markt abzuheben.

"Die Einzelhandelslandschaft hat sich nach der Pandemie verändert", so Mads Petersen von Mandatory. "Die Verbraucher sind besser informiert als je zuvor, und Einzelhändler sehen sich mit einer kleineren, anspruchsvolleren Landschaft konfrontiert. Mehr denn je ist die Zusammenarbeit zwischen Einzelhändlern und Marken entscheidend, um starke, nachhaltige Beziehungen aufzubauen, die den langfristigen Erfolg fördern."

Innovative Zusammenarbeit mit NuORDER

Die digitale Messe mit NuORDER by Lightspeed bietet Marken die Möglichkeit, schon vor der Veranstaltung eine Vorschau ihrer Kollektionen zu teilen und mit internationalen Käufern in Kontakt zu treten, die nicht vor Ort sind. Die innovative Technologie von NuORDER beseitigt veraltete Barrieren innerhalb der Branche und schafft neue Möglichkeiten für Marken und Einzelhändler auf der ganzen Welt, sich gegenseitig zu entdecken und ihre Geschäfte zu stärken.

"Für eine Marke ist es ein entscheidender Vorteil, das ganze Jahr über Bestellungen ohne geografische Einschränkungen entgegennehmen zu können", so MajLa Pizzelli, Gründerin und CEO von ATP Atelier. "Die Plattform von NuORDER ermöglicht es uns, unsere Kollektionen jederzeit und überall den richtigen Käufern zu präsentieren, unsere Reichweite zu vergrößern und unsere Prozesse zu optimieren. Das ist ein Maß an Komfort und Effizienz, das wir noch nie zuvor erlebt haben."

Clara Leone, Mitinhaberin von Mandatory, kommentierte die Partnerschaft und betonte die entscheidende Rolle der menschlichen Verbindung bei der Nutzung von Technologie: "In schwierigen Zeiten ist es wichtiger denn je, menschliche Werte, persönliche Beziehungen und Authentizität mit Technologie zu verbinden. NuORDER ermöglicht es uns, die Effizienz digitaler Tools mit der Wärme und dem Vertrauen zu verbinden, die nur persönliche Beziehungen bieten können, und so eine einzigartige Gemeinschaft zu schaffen, in der Verbindungen und Unternehmen gemeinsam wachsen und gedeihen."

Zusätzlich zur Partnerschaft bei der Einführung der digitalen Messe werden Einkäufer wie Rinascente Peek und Cloppenburg, Illum, Highsnobiety und Slam Jam, die Teil des NuORDER by Lightspeed-Netzwerks sind, an der Präsenzmesse teilnehmen. Diese Initiative zeigt das Engagement von Mandatory, neue Möglichkeiten für Marken und Einkäufer zu schaffen, um neue Beziehungen aufzubauen und ihre globale Präsenz zu erweitern.

"Mandatory und NuORDER stehen gemeinsam für die Zukunft der Branchenvernetzung", fügte Chris Akrimi, Leiter B2B bei Lightspeed, hinzu. "Unser Ziel ist es, Marken eine 360-Grad-Partnerschaft zu bieten, die ihnen dabei hilft, mit relevanten Käufern weltweit in Kontakt zu treten. Diese Integration setzt neue Maßstäbe für die Zusammenarbeit und stellt sicher, dass Marken und Einzelhändler ihre Netzwerke erweitern, ihr Geschäft ausbauen und ihre Partnerschaften vertiefen können."

Eine neue Ära regionaler Branchenveranstaltungen

Mandatory hat sich zum Ziel gesetzt, innovative, branchenverändernde regionale Veranstaltungen zu organisieren, die die Interaktion moderner Marken mit dem Markt neu definieren. Durch die Zusammenführung der technologischen Kompetenz von NuORDER mit der Vision von Mandatory legt die Partnerschaft den Grundstein für eine stärkere, besser vernetzte Zukunft der Branche.

Über Mandatory

Mandatory ist eine moderne Mid-High-End-Marktplattform, die sich der Förderung starker, nachhaltiger Beziehungen zwischen Marken und Käufern verschrieben hat. Mit dem Fokus auf Klarheit, Integrität und strategische Partnerschaften definiert Mandatory die Funktionsweise der Branche in einem wettbewerbsorientierten Umfeld neu.

Über NuORDER by Lightspeed

NuORDER by Lightspeed ist eine führende B2B-Handelsplattform für den An- und Verkauf im Großhandel. NuORDER bietet eine breite Palette an Handelslösungenan, die entwickelt wurden, um den weltweiten Verkauf von Markenprodukten zu optimieren und Einzelhändlern gleichzeitig die nötigen Erkenntnisse zu liefern, um bessere Kaufentscheidungen zu treffen. Derzeit nutzen mehr als 3.000 Marken und über 100.000 Einzelhändler NuORDER, um ihre Großhandelsgeschäfte zu transformieren. Lightspeed hat NuORDER im Jahr 2021 übernommen.

Die One-Stop-Handelsplattform von Lightspeed unterstützt Unternehmen, die das Rückgrat unserer Weltwirtschaft bilden, dabei, Innovationen zu entwickeln, um Prozesse zu vereinfachen, zu skalieren und ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten. Die Cloud-Handelslösung von Lightspeed transformiert und vereinheitlicht online und physisch ablaufende Prozesse, Multichannel-Verkäufe, die Expansion an neue Standorte, globale Zahlungen, Finanzlösungen und die Anbindung an Lieferantennetzwerke.

Lightspeed wurde 2005 in Montréal, Kanada, gegründet und ist an der New York Stock Exchange (NYSE: LSPD) sowie an der Toronto Stock Exchange (TSX: LSPD) notiert. Mit Teams in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum bedient das Unternehmen Kunden aus den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe und Golf in über 100 Ländern.

