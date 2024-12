Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -Vereinfachung von KI-Workloads und Maximierung des Infrastruktur-ROI durch integrierte Orchestrierung mit Dell TechnologiesRun:ai, ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-Orchestrierung und -Optimierung, gab heute eine Erweiterung seiner bestehenden Zusammenarbeit mit Dell Technologies bekannt. Diese ermöglicht es Unternehmen, die Bereitstellung und Verwaltung von KI-Infrastrukturen im großen Maßstab zu rationalisieren. Im Rahmen der Vereinbarung wird die Orchestrierungsplattform von Run:ai in der Dell AI Factory mit NVIDIA validiert.Das breite Portfolio an Produkten, Lösungen und Services von Dell, die auf KI-Workloads zugeschnitten sind, das offene KI-Ökosystem sowie das robuste Vertriebsnetz bieten eine außergewöhnliche Reichweite für globale Kunden, die eine nahtlose KI-Bereitstellung und -Orchestrierung wünschen. Die erweiterte Zusammenarbeit bringt die branchenführende Infrastruktur von Dell und die Orchestrierungsfunktionen von Run:ai zusammen, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre KI-Infrastrukturinvestitionen zu maximieren. Diese Kombination, zusammen mit dem kompletten NVIDIA Accelerated Computing (https://www.nvidia.com/en-sg/data-center/solutions/accelerated-computing/), NVIDIA AI Enterprise Software (https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/ai-enterprise/) und NVIDIA Networking (https://www.nvidia.com/en-us/networking/), bietet Kunden sowohl eine bewährte Technologie als auch einen vereinfachten Beschaffungsprozess zur Beschleunigung von KI-Initiativen."Da KI in den Mittelpunkt der Unternehmensabläufe rückt, benötigen Unternehmen flexible, skalierbare KI-Lösungen, die komplexe Arbeitslasten effizient bewältigen können", sagt Chad Dunn, Vizepräsident, KI-Lösungen und Datenmanagement, Dell Technologies. "Die Validierung der Orchestrierungsplattform von Run:ai auf der Dell AI Factory mit NVIDIA hilft Kunden, die Nutzung ihrer KI-Infrastruktur zu optimieren und die Zeit bis zur Wertschöpfung für KI-Initiativen zu verkürzen."Die Dell AI Factory mit NVIDIA bietet Unternehmen eine komplette Umgebung für die Entwicklung und Bereitstellung von KI-Anwendungen, die Rechen-, Speicher-, Netzwerk-, Software- und jetzt auch erweiterte Orchestrierungsfunktionen kombiniert. Über die Plattform von Run:ai können GPU-Ressourcen effizient zwischen Teams und Projekten ausgetauscht und geplant werden. Sie unterstützt den gesamten KI-Lebenszyklus und hilft Unternehmen, KI-Arbeitsabläufe zu beschleunigen und den Wert ihrer Investitionen in die KI-Infrastruktur zu maximieren.Für Unternehmenskunden bedeutet dies einen einzigen Beschaffungsprozess, integrierten Support und eine nahtlose Bereitstellung von KI-Infrastruktur und Orchestrierungsfunktionen, was die Zeit bis zur Wertschöpfung für KI-Initiativen verkürzt."Diese Vereinbarung stellt einen bedeutenden Meilenstein für das Wachstum von Run:ai dar und bestätigt unsere Position als führendes Unternehmen im Bereich der KI-Infrastruktur-Orchestrierung", so Omri Geller, Mitbegründer und Geschäftsführer von Run:ai. "Durch unsere Zusammenarbeit mit Dell erhalten Unternehmen eine einheitliche Lösung, die eine branchenführende Infrastruktur mit fortschrittlichen Orchestrierungsfunktionen kombiniert. Diese Integration vereinfacht den Weg zur KI-Innovation und ermöglicht es Unternehmen, sich auf die Ergebnisse zu konzentrieren, statt auf die Komplexität der Infrastruktur.""Der zunehmende Einsatz von KI erfordert einen neuen Ansatz für das Infrastrukturmanagement", sagt Justin Boitano, Vizepräsident für KI-Softwareprodukte für Unternehmen bei NVIDIA. "Diese Zusammenarbeit zwischen Dell Technologies und Run:ai - unterstützt durch NVIDIA Accelerated Computing auf der Grundlage von NVIDIA AI Enterprise - hilft Unternehmen beim Aufbau von KI-Operationen, die effizient skaliert werden können, um ihre wachsenden Anforderungen zu erfüllen."Informationen zu Run:aiRun:ai revolutioniert die KI-Infrastrukturlandschaft mit seiner Plattform, die entwickelt wurde, um die Effizienz, Skalierbarkeit und Zugänglichkeit von KI- und maschinellen Lernprozessen zu optimieren. Run:ai bietet Lösungen für die Herausforderungen der KI-Infrastruktur und ermöglicht es Unternehmen, ihre KI-Initiativen zu beschleunigen und Innovationen zu fördern.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/runai-optimiert-die-bereitstellung-und-verwaltung-von-ki-infrastrukturen-fur-unternehmen-302334998.htmlPressekontakt:Sam Heywood,VP für Produktmarketing Run:ai,sam.heywood@run.ai,+1 512-716-9660Original-Content von: Run:ai, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100100962/100927243