Der Aktionärsbrief

www.bernecker.info

Zum einen mit den Zahlen für das am 30. September 2024 beendete Geschäftsjahr 2023/2024. Erste Rahmendaten hierzu hatte man ja bereits Ende November (siehe AK 47/24) bekannt gegeben. Zum anderen mit der Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024/2025. Hier stellt man einen Umsatz zwischen 850 und 950 Mio. € in Aussicht. Wichtiger allerdings: Im besten Fall wird ein kleiner Gewinn von fünf Mio. € erwartet, im schlimmsten Fall ein Verlust von 30 Mio. €. Dass ein kleiner Gewinn anfallen könnte, hatten die Analysten nicht auf der Rechnung. Der Konsens war bisher von einem niedrigen Verlust ausgegangen. Resultat: Der Aktienkurs legte am Dienstag über 11 % zu. Das dynamische Überwinden des Widerstands bei knapp 10 € war ein glasklares Kaufsignal.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "", Ausgabe 51-52.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Big Tech war erneut der Sieger- Deutsche Wirtschaft noch immer in einer Schrumpfungsphase- Die Favoriten der Redaktion für 2025- Unter der Lupe: Quantencomputer-AktienBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info