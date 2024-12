Wer schon einmal in den USA war, der weiß: US-Amerikaner lieben Shopping. Sei es online oder in Ladengeschäften - Konsum steht für viele Bürger weit oben auf der Prioritätenliste. Dazu trägt natürlich die tendenziell rückläufige Inflation in Verbindung mit Zinssenkungen bei, wodurch sich die Stimmung der US-Verbraucher im Dezember 2024 stärker als erwartet aufgehellt...

Den vollständigen Artikel lesen ...