Straubing (ots) -Trotz der Videobeweise wies eine Mehrheit der Angeklagten ihre Verantwortung von sich, schließlich hatten sie "nicht die Absicht zu vergewaltigen". Damit verharmlosten sie ihre Taten auf unerträgliche Weise. Ihre Verteidigung, die teils trotz der klaren Faktenlage eine Mitschuld des Opfers suchte, ist bezeichnend für Vergewaltigungsfälle. Darum ist die Mediatisierung dieses historischen Prozesses so wichtig, über Frankreich hinaus, wo ähnliche Denkstrukturen vorherrschen. Wenn voraussichtlich an diesem Donnerstag in Avignon das Urteil fällt, geht es um größere Wachsamkeit und ein neues Bewusstsein in der Gesellschaft. Den Opfern muss zugehört und geglaubt werden, damit sich Giséle Pelicots schwerer Kampf auszahlt.