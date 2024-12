Die Beiersdorf-Aktie verzeichnete am Handelstag spürbare Verluste im XETRA-Handel. Nach einem Eröffnungskurs von 124,30 EUR rutschte der Kurs im Tagesverlauf kontinuierlich ab und erreichte zwischenzeitlich ein Tagestief von 122,75 EUR. Die Handelsaktivität zeigte sich mit einem Volumen von knapp 47.000 gehandelten Aktien lebhaft, während der Kurs letztlich einen Verlust von 1,2 Prozent auf 123,15 EUR verzeichnete. Bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 147,80 EUR, das erst vor kurzem am 13. Mai erreicht wurde.

Analysteneinschätzungen und Dividendenausblick

Die Experten bleiben trotz der aktuellen Kursschwäche optimistisch und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 144,00 EUR an. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analysten eine leichte Erhöhung der Dividende von 1,00 EUR auf 1,05 EUR je Aktie. Der Gewinn je Aktie wird für 2024 auf 4,30 EUR prognostiziert, was das Vertrauen in die fundamentale Stärke des Unternehmens unterstreicht.

