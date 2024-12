EQS-News: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Personalie

Dr. Georg Riedl folgt dem verstorbenen Dr. Hannes Androsch als Aufsichtsratsvorsitzender der AT&S AG nach



Dr. Georg Riedl folgt dem verstorbenen Dr. Hannes Androsch als Aufsichtsratsvorsitzender der AT&S AG nach Leoben - Der Aufsichtsrat der AT&S AG hat nach dem Ableben seines Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Hannes Androsch in seiner Sitzung am 18. Dezember 2024 Dr. Georg Riedl, bisher schon 1. Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, zum Nachfolger bestellt. Stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende wird Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell. Die Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlerin ist seit 4. Juli 2019 Mitglied des Aufsichtsrats der AT&S AG. Dr. Georg Riedl wurde erstmalig am 28. Mai 1999 in den Aufsichtsrat der AT&S AG bestellt. Der Jurist ist Rechtsanwalt in der Kanzlei Frotz Riedl Rechtsanwälte mit den Schwerpunkten Wirtschafts-, Handels-, Gesellschafts- und Steuerrecht, Mergers and Acquisitions sowie Privatstiftungen und Vertragsrecht. Neben dem Vorsitz des Aufsichtsrats der AT&S AG ist Georg Riedl u. a. noch in Gremien bei der Österreichischen Salinen AG, Schrack Seconet, European Trans Energy GmbH, der Wiesenthal Autohandels AG und diversen Privatstiftungen vertreten. Bei der Suche nach einem/einer neuen CEO befindet sich der Aufsichtsrat gegenwärtig mitten im Auswahlprozess. Eine Entscheidung soll Anfang kommenden Jahres gefällt werden. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced Technologies & Solutions AT&S ist ein weltweit führender Hersteller von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten sowie Entwickler zukunftsweisender Verbindungstechnologien für die Kernbereiche Mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical und Hochleistungscomputing für VR- und KI-Anwendungen. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul). Eine neue High-End-Produktionsstätte für IC-Substrate wird derzeit in Malaysia (Kulim) in Betrieb genommen. In Leoben wird ein europäisches Kompetenzzentrum mit angeschlossener Serienproduktion für IC-Substrat-Technologien gebaut. Beide Standorte nehmen im Geschäftsjahr 2024/25 die Produktion auf. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 13.500 Mitarbeiter:innen. Weitere Infos auch unter www.ats.net



