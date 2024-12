Das National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) und IQM Quantum Computers (IQM), ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern, haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die Zusammenarbeit bei der Industrialisierung der Quantentechnologie in Japan zu stärken.

A group photo of the Prime Minister of Finland, Petteri Orpo and IQM and AIST officials.(Photo credit: Päivi Paasikoski)

Die Partnerschaft wird sich auch auf eine Vielzahl von Bereichen konzentrieren, darunter gemeinsame Anstrengungen in der Entwicklung von Quantenhardware, der Optimierung von Algorithmen, der Fehlerreduzierung und dem maschinellen Quantenlernen, während gleichzeitig die Leistung und Skalierbarkeit von Quantenprozessoren verbessert wird.

Die Absichtserklärung wurde auf der Konferenz "Finland-Japan Roundtable on Green and Digital Transition" in Tokio bekannt gegeben, an der Spitzenbeamte beider Länder teilnahmen, darunter der finnische Premierminister Petteri Orpo.

Die Zusammenarbeit wird auch die Stärken der Forschungskompetenz von AIST und der erstklassigen technologischen Fähigkeiten von IQM bei der Bereitstellung von Full-Stack-Quantencomputern nutzen und die praktische Anwendung von Quantencomputing in verschiedenen Branchen vorantreiben.

Durch die Förderung der Quanteninitiativen Japans wird die Partnerschaft die Stärken des Global Research and Development Center for Business by Quantum-AI Technology (G-QuAT) nutzen, einschließlich seiner Evaluierungsplattform, seiner Geräteherstellungsfunktionen und der Förderung einer hybriden Computerumgebung.

Die Stärkung des Kooperationssystems zwischen den beiden Organisationen soll zu neuen technologischen Entwicklungen und Marktschöpfungen bei der Industrialisierung der Quantentechnologie führen, die sich in Zukunft weiter beschleunigen wird.

"Unsere Partnerschaft mit AIST stellt einen bedeutenden Schritt dar, um die Quantentechnologie in Japan mit unserem einzigartigen technischen Fachwissen voranzutreiben", sagte Mikko Välimäki, Co-CEO von IQM Quantum Computers "Diese Absichtserklärung stärkt auch unser Engagement für die Förderung wissenschaftlicher Exzellenz und die Talentförderung. Unsere Entwicklungsstrategie und unsere kommerziellen Initiativen sind auf den 10-Jahres-Quantenplan Japans abgestimmt, und gemeinsam mit AIST sind wir entschlossen, das Land bei der Umsetzung des Plans zu unterstützen."

Über IQM Quantum Computers:

IQM ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, dem Bau und dem Verkauf von supraleitenden Quantencomputern. IQM bietet sowohl Vor-Ort-Quantencomputer mit vollständigem Stack als auch eine Cloud-Plattform für den weltweiten Zugriff auf seine Computer an. Zu den Kunden von IQM gehören die führenden Hochleistungsrechenzentren, Forschungslabore, Universitäten und Unternehmen, die vollen Zugriff auf die Software und Hardware von IQM haben. IQM beschäftigt über 280 Mitarbeiter und unterhält Niederlassungen in Espoo, Madrid, München, Paris, Palo Alto, Singapur und Warschau.

