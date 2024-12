DJ Aktien Schweiz schwächer - Schwergewichte ziehen SMI nach unten

DOW JONES--Kursverluste haben den Handel am schweizerischen Aktienmarkt am Mittwoch geprägt. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwochabend nahmen die Anleger vorsichtshalber Geld vom Tisch, wie es hieß. Es wird weithin erwartet, dass die Federal Reserve den Leitzins um 25 Basispunkte senkt. Danach könnte die Fed aber angesichts der soliden heimischen Wirtschaft eine Zinssenkungspause einlegen. Anleger warten daher gespannt auf die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell im Anschluss an den Entscheid.

Der SMI verlor 0,9 Prozent auf 11.639 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursverlierer und drei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 21,31 (zuvor: 19,28) Millionen Aktien.

Die am Vortag gesuchten Indexschwergewichte Nestle, Novartis und Roche wurden verkauft. Vor allem Nestle belasteten den SMI mit einem Minus von 1,5 Prozent. Novartis verbilligten sich um 0,8 Prozent und Roche um 1,1 Prozent.

Deutlich abwärts ging es auch mit Givaudan (-2,5%). Die UBS hatte das Kursziel für die Aktie auf 4.380 von 4.520 Franken gesenkt und die Einstufung "Neutral" bekräftigt.

Bei Swiss Re (-1,8%) setzten sich die Gewinnmitnahmen den dritten Tag in Folge fort. Der Rückversicherer hatte am Freitag einen überzeugenden Ausblick gegeben, worauf die Aktie kräftig gestiegen war.

