INVESTIS Holding SA

Investis erweitert Portfolio mit attraktiven Wohnliegenschaften im Kanton Waadt



18.12.2024 / 18:05 CET/CEST

Investis hat weitere Wohnliegenschaften an erstklassigen Lagen für CHF 139 Mio. erworben. Diese befinden sich einerseits in der Agglomeration Lausanne oder direkt in der Stadt und andererseits in Montreux, jeweils in unmittelbarer Nähe zu wichtigen Einrichtungen wie Bahnhof, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und weiteren Annehmlichkeiten. Diese Liegenschaften bieten eine attraktive Bruttorendite von über 4.3 %. Der Soll-Mietertrag beträgt CHF 6.0 Mio. Stéphane Bonvin, CEO von Investis, erklärt: "Die neu erworbenen Wohnliegenschaften ergänzen unser bestehendes Portfolio optimal. Alle Objekte befinden sich an urbanen, gut erschlossenen Lagen mit erstklassiger Infrastruktur und weisen eine attraktives Mietsteigerungspotential auf." Zusammen mit den am 2. September 2024 anlässlich der Präsentation der Halbjahreszahlen 2024 angekündigten Käufen akquirierte Investis im 2. Halbjahr 2024 Liegenschaften für CHF 298 Mio. und steigert den Soll-Mietertrag um CHF 16.8 Mio. Darüber hinaus hat Investis in Zusammenarbeit mit bestehenden Banken die Kreditlinien um CHF 225 Mio. erweitert und verfügt nun über ein Finanzierungsvolumen von CHF 600 Mio.

