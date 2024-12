Was bleibt von ScholzDie Zinsen, die Fed und der TrumpDie US-Notenbank entscheidet heute über eine abermalige Senkung der Zentralbankzinsen. Fed-Chef Jerome Powell wird dazu ab 20:00 Uhr vor Pressevertretern sprechen. Die erhoffen sich zusätzliche Hinweise zum weiteren Verlauf der Zinsentwicklung. Sollten Fingerzeige fehlen oder zu verklausuliert sein, so wird das die Akteure in den Handelssälen aber kaum daran hindern, auf Powells Worte im Sekundentakt zu reagieren und dadurch selbst wieder relevante ...

