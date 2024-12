Die DHL Group verzeichnet aktuell eine herausfordernde Phase an der Börse, wobei die Aktie deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch notiert. Der Aktienkurs bewegt sich derzeit bei etwa 34,00 EUR und zeigt damit eine erhebliche Distanz zum Dezember-Höchststand von 46,00 EUR, was einem Rückgang von über 35 Prozent entspricht. Im bisherigen Handelsverlauf wurden bereits mehr als 1,4 Millionen Aktien umgesetzt, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Besonders bemerkenswert ist die Nähe zum 52-Wochen-Tief von 33,82 EUR, das erst kürzlich markiert wurde.

Geschäftsentwicklung und Ausblick

Die jüngsten Quartalszahlen zeigen eine gemischte Entwicklung: Während der Umsatz im dritten Quartal 2024 auf 20,59 Milliarden EUR anstieg, was einem Plus von 6,16 Prozent entspricht, ging der Gewinn je Aktie leicht auf 0,64 EUR zurück. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,82 EUR und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 40,86 EUR an. Die Dividendenerwartung liegt stabil bei 1,85 EUR je Aktie.

Anzeige

Deutsche Post-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Post-Analyse vom 18. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Deutsche Post-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Post-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deutsche Post: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...