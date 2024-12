(Tippfehler im 1. Absatz berichtigt)



GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die israelische Armee hat nach Darstellung des von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums im Gazastreifen mindestens zehn Menschen bei Angriffen getötet. Am Morgen seien Wohnhäuser und das Kamal-Adwan-Krankenhaus in Beit Lahia im Norden des Küstenstreifens beschossen worden. Der Direktor des Krankenhauses, Hussam Abu Safeia, sagte der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa, dabei sei die Intensivstation durch einen Brand zerstört worden.

Die israelische Armee bezeichnete den Bericht auf Anfrage als falsch. Weder in der Nacht noch am Morgen habe es in der besagten Gegend israelische Angriffe gegeben. Die Angaben beider Seiten aus dem seit mehr als 14 Monaten umkämpften Gebiet ließen sich zunächst nicht überprüfen.

Auslöser des Kriegs war das Massaker palästinensischer Terroristen am 7. Oktober 2023 in Israel mit 1.200 Toten und rund 250 Verschleppten. Seither kämpft Israel in dem abgeschotteten Gebiet. Nach Angaben der Hamas-Behörden starben dabei bisher mehr als 45.000 palästinensische Zivilisten und Kämpfer. Mehr als 107.000 Menschen seien verletzt worden./edr/DP/mis