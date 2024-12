© Foto: Julian Stähle/dpa

Wegen Dunkelflauten muss die Deutsche Industrie zeitweise ihre Produktion einstellen. Dunkelflauten - wenn die Sonne nicht scheint und kein Lüftchen weht: Preis für die Erneuerbaren Energien. Der an der Börse gehandelte Strompreis stieg am 12. Dezember auf 936 Euro je Megawattstunde. Die Strompreisbörse ist ein Handelsplatz, an dem Strom zwischen Erzeugern, Händlern und Großverbrauchern gehandelt wird. Der Day-Ahead-Strommarkt beispielsweise, an dem der Strompreis so hoch gehandelt wurde, ist für Unternehmen essenziell, um ihre Stromversorgung planbar zu gestalten. Die deutsche Bundesnetzagentur hat nun angekündigt, ihre Untersuchung wegen mutmaßlichen Marktmissbrauchs im Zusammenhang mit …