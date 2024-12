DJ UKRAINE-BLOG/Scholz: Entwicklung gemeinsamer Ukraine-Politik mit Trump möglich

Nachrichten und Einschätzungen zu dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sowie den Auswirkungen:

Scholz: Entwicklung gemeinsamer Ukraine-Politik mit Trump möglich

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass es auch mit der neuen US-Regierung unter Donald Trump ein gemeinsame Haltung in der Ukraine-Politik geben kann. Es sei gut, gemeinsam dafür zu sorgen, "dass es ein gemeinsames Vorgehen gibt, auch mit der kommenden amerikanischen Administration", sagte Scholz in Brüssel. "Bei meinem Gespräch mit Präsident Trump ist mir jedenfalls klar geworden, dass es möglich ist, dass wir unsere Politik gemeinsam entwickeln, damit die Ukraine eine gute Perspektive hat." Man komme jetzt in eine entscheidende Phase: "Alle reden darüber, wie möglicherweise wir das Töten beenden und diesen Krieg zu einem Ende bringen können, und dann braucht man klare Prinzipien, an die wir uns alle gemeinsam halten können. Und das Wichtigste ist, es darf keine Entscheidung, keine Lösung über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg geben." In Brüssel kommt Scholz Berichten zufolge mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Nato-Generalsekretär Mark Rutte und weiteren EU-Staats- und Regierungschefs zusammen.

