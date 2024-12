Ethereum News: 3 Gründe für eine Rallye auf 10.000 $

Mit leichten Gewinnmitnahmen fällt Ethereum in den letzten 24 Stunden wieder auf 3.850 US-Dollar. Hier belaufen sich die Kursverluste der zweitwertvollsten Kryptowährung der Welt in diesem Zeitraum auf rund 2 Prozent. Ethereum scheitert abermals an der psychologischen Kursmarke von 4.000 US-Dollar. Dennoch bleibt die Ausgangslage konstruktiv. So könnte Ethereum mittelfristig deutlich höhere Kursziele anvisieren. Doch welche Argumente gibt es für eine Rallye auf 10.000 US-Dollar und mehr?

Ethereum hat Aufholpotenzial gegen Bitcoin

Ethereum zeigt derzeit ein enormes Aufholpotenzial gegenüber Bitcoin, was besonders im Handelspaar ETH/BTC deutlich wird. Während Bitcoin in den vergangenen Wochen bereits mehrfach neue Allzeithochs erreichte, blieb Ethereum bislang zurückhaltend. Der Kurs von ETH bewegte sich nur marginal vom Verlaufstief weg und konnte die Marke von 4.000 US-Dollar nicht nachhaltig überwinden. Ein Ausbruch blieb aus, obwohl das fundamentale und technische Potenzial deutlich vorhanden ist.

Typisch für Marktzyklen ist, dass Anleger nach einer starken Bitcoin-Rallye ihre Gewinne in Ethereum umschichten. Dies könnte auch 2025 der Fall sein, wenn sich der Fokus auf Altcoins verlagert. Sollte Ethereum ein neues Allzeithoch erreichen, ist das nicht nur ein Zeichen von Stärke, sondern auch eine Bestätigung des langfristigen Aufwärtstrends. Die bisherige Underperformance gegenüber Bitcoin deutet darauf hin, dass eine stärkere Bewegung noch bevorstehen könnte, besonders wenn Kapitalflüsse von BTC in ETH einsetzen. Denn eigentlich wird in jedem Krypto-Zyklus erst Bitcoin gekauft, während Gewinne dann in Ethereum neu allokiert werden.

Ethereum-ETFs vollziehen Trendwende - institutionelle Nachfrage steigt

Die Einführung von Ethereum-ETFs verlief zunächst enttäuschend, da das Handelsvolumen weit hinter den Erwartungen zurückblieb. Doch diese anfängliche Skepsis wandelte sich mit der Zeit, als institutionelle Investoren verstärkt Interesse zeigten. Mittlerweile verzeichnen die Spot-ETFs erhebliche Zuflüsse, was auf ein wachsendes Vertrauen von Smart Money in Ethereum hinweist. Die steigenden Zuflüsse in Ethereum-ETFs deuten also darauf hin, dass große Investoren strategisch Positionen aufbauen, um von einem potenziellen Preisanstieg zu profitieren.

Wachstum geht weiter - L2-Ökosystem floriert

On-Chain-Daten unterstreichen, dass Ethereum von seinem expandierenden Layer-2-Ökosystem enorm profitieren könnte. Dieses Wachstum treibt die Skalierbarkeit und Effizienz des Netzwerks voran, wodurch sich die fundamentalen Grundlagen von Ethereum weiter verbessern. Solche Entwicklungen könnten den Kurs langfristig deutlich unterstützen.

Ein zentraler Indikator ist die steigende Transaktionsrate pro Sekunde (TPS), die durch Layer-2-Protokolle ermöglicht wird. Diese entlasten das Mainnet, indem sie Transaktionen bündeln und außerhalb der Haupt-Blockchain verarbeiten. Dies sorgt nicht nur für geringere Kosten, sondern auch für schnellere Transaktionen. Zudem zeigt der "Weekly L2 Engagement"-Indikator, gemessen an aktiven Adressen, eine kontinuierliche Zunahme der Nutzung von Layer-2-Protokollen. Mit aktiven Adressen nahe einem Allzeithoch gibt es neue Dynamik in der L2-Adoption.

Ethereum L2 adoption continues its parabolic rise!



Active addresses nearing yet another all-time high pic.twitter.com/I5ScbPf9N3 - Leon Waidmann | Onchain Insights (@LeonWaidmann) December 18, 2024

