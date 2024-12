Crypto All-Stars ICO erzielt 21,6 Mio. $ - Weniger als 2 Tage für 100x Chance

Der Presale der Memecoin-Staking-Plattform Crypto All-Stars bewegt sich mit großen Schritten auf das Ende der Finanzierungsphase zu. So wurden mittlerweile Mittel in Höhe von 21,6 Mio. USD eingeworben. Nun sind nur noch weniger als ein Tag und 22 Stunden Zeit übrig, um diese vor der ersten Notierung an einer Kryptobörse zu kaufen.

Ebenso nimmt das FOMO an der ersten Memetoken-Staking-Plattform weiter zu. So sind allein am gestrigen Tage weitere 2 Mio. USD hinzugekommen, während heute bisher schon 1,5 Mio. USD erzielt wurden.

Die Nachfrage an dem einzigartigen Angebot nimmt weiter zu, da auch viele Memecoin-Wale Interesse an diesem haben dürften, weil neben Kursgewinnen auch passive Einkommen erhalten werden.

In der aktuellen Vorverkaufsrunde werden die $STARS-Coins für einen Preis in Höhe von 0,0016782 USD angeboten. Sobald der Coin an den Börsen eingeführt wurde, könnte dieser angesichts zu erwartender Tier-1-Börsenlistungen schon bald deutlich höher stehen.

Zudem werden die Investoren von dem Renditemultiplikator getrieben, welche der eigene Coin für andere Memetoken freischaltet. Somit verknappt sich das Angebot sogar noch einmal zusätzlich.

Nun können Sie noch die Chance nutzen und sich die Coins mit einem attraktiven Vorverkaufsrabatt sichern, um anderen Investoren an den Börsen zuvorzukommen, wenn das Projekt seine Viralität noch weiter steigert.

Memecoin-Fans sind in Goldrausch-Stimmung bei Crypto All-Stars

Das große Interesse an den eigenen $STARS-Coins ist primär auf den Nutzen für den Memecoin-Sektor und die Investoren zurückzuführen. Denn schon bald soll die MemeVault-Technologie eingeführt werden, um ein anfängerfreundliches und praktisches Staking-Protokoll für unterschiedlichste Memecoins blockchainübergreifend zu bieten, das neuartige Renditen ermöglicht.

Diese Plattform vergütet den Mitgliedern für größere Tokenbestände der $STARS-Coins auch für die anderen Memecoins höhere Zinsen. Auf diese Weise soll die Rendite bis zum Dreifachen gesteigert werden können.

Somit können gleich doppelte Gewinne erzielt werden: mit den Kursanstiegen und dem passiven Einkommen über das Staking. Deshalb wird das Angebot für viele unwiderstehlich sein, zumal das Projekt seine Smart Contracts von unterschiedlichen Sicherheitsexperten von Coinsult und SolidProof hat überprüfen lassen.

Die am meisten bekannten Memecoins werden schon zu Beginn unterstützt. Dazu zählen etwa Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, Bonk, Floki, Turbo, Brett, Coq Inu und Milady. Bald sollen sogar noch weitere Coins und vielleicht Sektoren hinkommen. Dementsprechend groß kann die Nachfrage nach den $STARS-Coins ausfallen, wobei es einige der aktivsten Krypto-Communitys sind.

Ebenso könnten viele Entwickler von Memetoken ein Interesse an einer Partnerschaft haben, da die MemeVault-Technologie dem eigenen Kursverlauf zu mehr Stabilität verhelfen kann. Somit kann Crypto All-Stars besonders schnell viral gehen.

This All-Star train is still going! They are having a blast! pic.twitter.com/3WYhAeohWL - Crypto All-Stars (@all_stars_coin) November 27, 2024

Alles deutet für Crypto All-Stars auf 100x hin

Das brillante Team von Crypto All-Stars hat es verstanden, ein besonders virales und nützliches Geschäftsmodell für den Memecoin-Markt zu entwickeln sowie sich somit von der einfallslosen Konkurrenz eindrucksvoll abzugrenzen.

Mit einem solchen Angebot ist Crypto All-Stars bestens dafür gerüstet, um ein hohes Handelsvolumen an den Börsen zu erzielen und daher das Interesse der Börsenlistungsteams zu erwecken.

Dies würden dem $STARS-Coin dann vermutlich wie bei vielen anderen digitalen Assets zuvor zu massiven Kursanstiege verhelfen, da er so auch von einer größeren Aufmerksamkeit und leichteren Zugänglichkeit sowie dem positiven Newsflow profitiert.

Eine weitere entscheidende Raffinesse ist, dass für unterschiedliche Mechanismen gesorgt wurde, welche den Kursverlauf fördern. Dies ist neben dem Staking unter anderem der Nutzen der eigenen Coins, welche neben einer spekulativen Nachfrage der geschäftslosen Memecoins auch für organische Käufe sorgen kann.

Zudem werden die Anleger dazu bewegt, noch mehr $STARS zu erwerben, um auf diese Weise höhere Renditen zu erhalten. Daher haben einige die Chance des Vorverkaufs und des Rabatts für sich genutzt, während dieser sich schnell auf das Ende zubewegt.

Schon jetzt haben sich viele Investoren für das Staking von Crypto All-Stars entschieden, welches ihnen aktuell 149 % pro Jahr vergütet. Bisher befinden sich bereits mehr als 4,92 Mrd. $STARS im Pool, was umgerechnet 8,3 Mio. USD und rund der Hälfte der erworbenen Bestände aus dem Presale entspricht.

Die hohe Finanzierungssumme im Presale und die Incentivierungen für das langfristige Halten machen nicht nur eine Tier-1-Börsenlistung wahrscheinlicher, sondern ebenso eine besonders positive Kursentwicklung - zumal es sich um einen Innovator handelt.

Sollten der $STARS-Coin von der führenden CEX Binance aufgenommen werden, dürfte ihn dies auf dem Weg zu 100x schon deutlich näherbringen. Ähnlich sehen es die Analysten der Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoins, wobei sie dies auch bei Wall Street Pepe und Solaxy erwarten.

Das Momentum von Crypto All-Stars ist derzeit unbestreitbar und daher könnte es sich nun um eine attraktive Chance handeln, um noch rechtzeitig vor der ersten Listung in einen der viralsten Memecoins des Bullenmarktes zu investieren.

Vorverkaufsrabatt für Crypto All-Stars nur noch weniger als 2 Tage

Manche könnten es bereuen, wenn sie nicht früher in Crypto All-Stars investiert haben, da es einen einzigartigen Nutzen und schon jetzt eine hohe Viralität hat. Aber auch sein praktischer und vor allem dezentraler Dienst mit autonomen Smart Contracts macht es zu einer besonders interessanten Wahl.

Denn auf diese Weise unterscheidet es sich noch einmal zusätzlich von den zentralistischen Anbietern wie den Kryptobörsen. Schließlich benötigen diese Personal für die Überwachung und Absicherung, was sich wiederum reduzierend auf die Rendite, die Effizienz und die Sicherheit auswirken kann, da die Investoren nicht die gesamte Zeit die Kontrolle über ihre Assets behalten.

Im Gegensatz dazu kann Crypto All-Stars viele dieser Schwachstellen lösen und ein optimiertes Angebot mit einem vergleichbaren Komfort für die Nutzer und vor allem Anfänger bieten. So zeichnet es sich durch seine hohe Transparenz, Sicherheit und Renditen aus, was die Attraktivität sogar noch einmal weiter steigert.

Zum Kauf zur Verfügung stehen die $STARS-Coins derzeit noch über die eigene Website von Crypto All-Stars. Dort verbindet man eine digitale Geldbörse wie Best Wallet und kann zwischen den Kryptowährungen ETH, USDT, BNB und sogar den Memecoins FLOKI, SHIB, DOGE und PEPE wählen, wobei mit Bankkarte auch Fiatwährungen akzeptiert werden.

Sicherheitshalber sollten Sie Crypto All-Stars in den sozialen Medien folgen, um auf diese Weise keine wichtigen Nachrichten zu verpassen und möglichst schnell auf diese reagieren zu können. Das Projekt finden Sie sowohl auf X als auch auf Telegram. Weitere Informationen über das Crypto All-Stars gibt es auf der Website und in dem Whitepaper.

Jetzt rechtzeitig in Crypto All-Stars investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.