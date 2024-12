Ripple hat mit RLUSD eine neue Stablecoin gelauncht, die an den US-Dollar gekoppelt ist und das XRP-Ökosystem entscheidend verändern könnte. Die Einführung verspricht nicht nur effizientere Transaktionen, sondern auch verbesserte Liquidität, insbesondere für institutionelle Investoren.

Warum RLUSD ein Gamechanger sein könnte

Laut dem Kryptoanalysten Brett beseitigt RLUSD ein großes Problem: die Volatilität bei der Nutzung von Fiat-Währungen wie dem US-Dollar für XRP-Transaktionen.

https://twitter.com/Ripple/status/1869011382852878592

Für Institutionen, die XRP in großem Stil kaufen, bringt RLUSD Stabilität und Zuverlässigkeit in den Prozess.

Stabile Transaktionen: RLUSD eliminiert Preisschwankungen während der Abwicklung und sorgt dafür, dass große Käufe ohne Risiko durchgeführt werden können. Institutionen können XRP so sicher und effizient als Zahlungsmittel nutzen.

Liquiditätsschub: Mit RLUSD können Großaufträge in den Orderbüchern von Börsen systematisch abgewickelt werden. Dadurch wird die Liquidität verbessert und ein positiver Druck auf den XRP-Kurs ausgeübt.

Ein zentraler Vorteil von RLUSD ist die Möglichkeit, große Kaufaufträge für XRP zu platzieren, ohne Preisschwankungen zu riskieren. Sobald ein solcher Auftrag ausgeführt wird, werden die günstigen Verkaufsaufträge in den Orderbüchern aufgebraucht, was den XRP-Preis steigen lässt.

Beispiel:

Ein institutioneller Käufer nutzt RLUSD, um XRP zu kaufen. Bei einem anfänglichen Preis von 0,50 US-Dollar werden die günstigsten Verkaufsangebote schnell ausgeführt. Mit schwindender Liquidität zu diesen Preisen steigen die Kosten für die restlichen XRP-Bestände, wodurch der Kurs auf ein neues Niveau angehoben wird.

Schneller und Einfacher Kaufen

RLUSD ermöglicht es Institutionen, den Kaufprozess von XRP deutlich zu beschleunigen. Ohne die Notwendigkeit, Fiat-Währungen wie den US-Dollar umzuwandeln, wird der gesamte Transaktionsprozess effizienter und skalierbarer.

https://twitter.com/Brett_Crypto_X/status/1868956502910025782

Ein ansteigender XRP-Preis könnte wiederum die Nachfrage nach Ripple-Produkten und XRP weiter verstärken, was eine positive Feedback-Schleife erzeugt. Die Nutzung als Settlement-Lösung wird durch die Vorteile von RLUSD zusätzlich attraktiv.

Szenario: RLUSD in Aktion

Eine Bank hinterlegt 1 Milliarde US-Dollar in RLUSD.

Mit diesen Mitteln kauft sie große Mengen XRP auf einer Börse.

Niedrigpreisige Verkaufsaufträge werden aufgebraucht, was den Preis in die Höhe treibt.

Der so erworbene XRP wird anschließend für internationale Zahlungen verwendet.

Mit der Einführung von RLUSD bietet Ripple eine Lösung für viele Herausforderungen, die die institutionelle Akzeptanz von XRP bisher behindert haben. Die stabile Grundlage, die RLUSD schafft, könnte den XRP-Markt nachhaltig verändern und sowohl institutionellen als auch privaten Investoren zugutekommen. Damit steht auch dem weiteren Anstieg der Kryptowährung nichts im Weg, auch wenn das Allzeithoch wahrscheinlich erst 2025 erreicht werden wird. Deutlich schneller könnte es hier bei Crypto All Stars ($STARS) gehen. Das junge Projekt, will als erster Memecoin ein blockchainübergreifendes Staking anbieten und kann damit bei den Investoren punkten.

